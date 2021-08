Instagram a publié la troisième édition de son magazine numérique « Instagram Insider », qui examine les tendances émergentes basées sur l’engagement des plateformes et fournit des conseils et des idées pour vous aider à guider votre approche stratégique.

L’édition d’automne d’Instagram Insider examine les changements saisonniers parmi les utilisateurs, qui prennent un ton plus optimiste.

Comme expliqué par Instagram :

« Les tendances de l’automne de cette année reflètent les 18 derniers mois avec un respect accru pour la nature et l’art, l’identité personnelle et l’apparat. Une année de longues promenades et randonnées peut être vue dans l’esthétique Gorpcore en évolution. L’appréciation supplémentaire pour tout ce qui est simplement joyeux (une tendance que nous appelons « C’Mon Get Happy ») se reflète dans les couleurs vives et les motifs audacieux dans tout, des hauts aux ongles en passant par la vaisselle. »

Certes, les couleurs vives sont une caractéristique clé parmi les tendances.

Notez la possibilité de scanner un code-barres et d’explorer le sujet par vous-même dans l’application, en connectant le magazine directement à des articles et des clips achetables.

Les exemples fournissent de bons conseils pour l’évolution de votre stratégie IG, tandis qu’Instagram comprend également des notes sur le mois de la mode et des créateurs émergents clés à suivre pour des perspectives uniques sur les différents événements de mode.

Il y a aussi la section Q and A d’Instagram, où elle cherche à répondre aux questions courantes concernant l’utilisation de la plate-forme, le segment de ce mois-ci étant principalement axé sur les bobines.

Il n’y a pas de révélation majeure ou d’idée stratégique ici, bien qu’Instagram note que l’algorithme Reels favorise les « petits créateurs ».

Il est également intéressant de noter le conseil d’Instagram selon lequel les utilisateurs devraient re-partager leurs bobines en histoires et leur flux principal. Ce qui est logique, mais Instagram essaie également activement d’empêcher les utilisateurs de partager à nouveau les publications de flux dans les Stories.

Pas de telles préoccupations avec Reels, évidemment.

Les magazines Insider d’Instagram fournissent des informations intéressantes sur les dernières tendances, qui peuvent aider à guider votre approche marketing, tandis que les sections de conseils fournissent des informations supplémentaires sur ses algorithmes et sur ce sur quoi il cherche à se concentrer à un moment donné.

Vous pouvez télécharger les précédents numéros d’initiés d’Instagram ici et ici.