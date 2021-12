Instagram publie un rapport sur les tendances prédictives 2022

Dans le cadre de ses efforts plus larges pour renouer avec un public plus jeune et maintenir sa position de moteur clé de l’influence culturelle, Instagram a publié un nouveau rapport sur les tendances prédictives pour 2022, qui met en évidence une gamme de mouvements croissants dans diverses catégories pour aider les marques et les spécialistes du marketing comprennent mieux les changements clés.

Comme expliqué par Instagram :

« Afin de créer ce rapport*, nous avons puisé dans l’esprit de la génération Z pour en savoir plus sur les tendances croissantes d’Instagram dans des catégories telles que la musique, la mode, les créateurs et les célébrités, la beauté, la justice sociale et bien plus encore. De la redéfinition de la façon dont ils abordent l’éducation et l’idée d’une « carrière » aux déclarations de mode maximalistes, ces publics tournés vers l’avenir créent constamment la réalité dans laquelle ils veulent vivre. »

Le rapport est présenté dans un style rétro kitsch, et l’ensemble de la conception est lié aux changements et aux tendances de la culture pop, dans le but de souligner le rôle d’Instagram dans un tel processus.

Le rapport de 13 pages met en évidence les tendances clés dans plusieurs domaines, notamment l’alimentation, le bien-être, les mèmes, la mode et la beauté.

Comme vous pouvez le voir ici, chaque sujet mis en évidence comprend des informations sur les tendances et les comportements d’utilisation, tout en pointant également vers les créateurs clés à surveiller.

Il existe également une section dédiée à l’avenir du shopping, un autre élément clé de l’expansion de la connexion d’Instagram.

En plus du rapport écrit, Instagram a également publié une série d’entretiens vidéo avec des influenceurs pertinents dans divers genres, offrant un aperçu plus direct des changements clés.

Il y a ici des informations intéressantes et des conseils précieux pour ceux qui cherchent à maximiser leur approche marketing Instagram en 2022.

Bien sûr, TikTok est maintenant sans doute le leader des tendances de la culture Web, un manteau qu’Instagram détenait autrefois. Mais Instagram reste une force culturelle à part entière, et il convient de noter les différents changements dans la prise en compte de votre propre approche et stratégie pour la nouvelle année.

Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances 2022 d’Instagram ici.