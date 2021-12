Instagram ramène de grandes fonctionnalités que les utilisateurs ont exigées

Instagram a un grand changement en magasin pour l’application, et c’est celui que les utilisateurs réclament. Selon The Verge, Instagram ramènera enfin le flux chronologique. Il y a cinq ans, la plate-forme de médias sociaux a mis en œuvre un changement majeur qui a introduit un flux trié de manière algorithmique.

Mercredi, Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a participé à une audition de la sous-commission du Sénat. Au cours de l’audience, Mosseri a déclaré que la société travaillait actuellement à une mise à jour du flux de l’application. Quant à ce que cette mise à jour entraînera, il a déclaré qu’elle permettrait aux utilisateurs de voir les messages par ordre chronologique. Ce serait une mise à jour majeure pour la plate-forme de médias sociaux, car elle dispose d’un flux trié par algorithme depuis 2016.

Actuellement, les flux des utilisateurs sont basés sur leur activité Instagram respective. La société a fait avancer ce changement dans le but de faire du flux une expérience plus personnalisée pour les utilisateurs. Même si la société a souvent partagé que cette mise à jour était positive pour la communauté de la plate-forme, les utilisateurs ont largement critiqué l’incorporation d’un flux basé sur un algorithme. Donc, si vous n’avez pas vu les publications de vos amis à cause du manque d’ordre chronologique dans votre flux, vous avez peut-être de la chance. Mosseri n’a pas précisé quand Instagram intégrera cette mise à jour à la plate-forme.

Instagram a introduit pour la première fois un flux basé sur un algorithme à l’été 2016 après l’avoir testé des mois auparavant. Comme The Verge l’a noté, cette mise à jour impliquait une machine qui créerait un flux personnalisé en fonction de ce qu’ils pensent que vous voulez voir plus. Si vous êtes un utilisateur actif d’Instagram, vous l’avez probablement remarqué en action. Grâce à cette mise à jour, votre flux est conçu en fonction des publications et des personnes avec lesquelles vous avez interagi dans le passé. La publication a noté que cela est très similaire à Facebook, ce qui est logique puisque Facebook possède Instagram.

Instagram a précédemment affirmé que les utilisateurs avaient apprécié le nouveau changement, écrivant dans un article de blog : « Nous avons constaté que les gens aiment davantage les photos, commentent davantage et s’engagent généralement avec la communauté de manière plus active. » S’il est vrai que certains étaient en faveur du changement, dans l’ensemble, les utilisateurs n’en étaient pas satisfaits. Cependant, ce mécontentement pourrait ne pas durer trop longtemps si Instagram revient effectivement à ses racines avec un flux chronologique.