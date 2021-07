Instagram recommandera à ses utilisateurs d’utiliser Facebook

Alors que la pandémie paralysait le monde entier et empêchait les groupes de tourner, la plus grande exportation de métal d’Amérique latine SÉPULTURE a refusé de s’asseoir et de se sentir comme des animaux piégés dans une cage. Ainsi, début 2020, les légendaires Brésiliens ont saisi l’occasion de lancer leur propre hebdomadaire “SepulQuarta” podcast vidéo, […] More