Instagram Reels se lâche avec des publicités – WWD

Si la génération de revenus marque le passage à maturité d’une fonctionnalité naissante, alors le clone TikTok d’Instagram, Reels, est arrivé, car la plate-forme appartenant à Facebook vient de lancer des publicités sur la fonctionnalité de courte vidéo à l’échelle mondiale.

Les premiers signes doivent être bons. La société n’a commencé à tester les publicités sur certains marchés qu’en avril, avec une gamme notable de partenaires publicitaires, notamment BMW, Nestlé/Nespresso, Louis Vuitton, Netflix et Uber, entre autres. Bien que la société n’ait divulgué aucun chiffre précis du test, l’annonce de jeudi est arrivée à peine deux mois plus tard.

“Nous considérons Reels comme un excellent moyen pour les gens de découvrir de nouveaux contenus sur Instagram, et les publicités sont donc un choix naturel”, a déclaré Justin Osofsky, directeur de l’exploitation d’Instagram. « Les marques de toutes tailles peuvent tirer parti de ce nouveau format créatif dans un environnement où les gens sont déjà divertis. »

L’offre a été conçue pour s’intégrer dans le contexte de l’expérience Reels et Instagram. Les publicités présentent des images fixes ou des vidéos définies en plein écran vertical – un format que les utilisateurs d’Instagram sont déjà familiers grâce aux publicités Stories – et jouent jusqu’à 30 secondes, soit la moitié de la durée maximale de 60 secondes des vidéos organiques Reels publiées par les utilisateurs. .

Ils apparaîtront partout où les gens regardent Reels – que ce soit l’onglet Reels ou via Stories, Explore du flux principal Instagram – niché entre les clips individuels. Les utilisateurs peuvent également interagir avec les annonces pour les commenter, les aimer, les afficher, les enregistrer ou les partager.

Instagram donne aux gens un certain contrôle sur leur expérience publicitaire via les paramètres utilisateur, et cette approche s’étend également à Reels. Et si une annonce répréhensible s’affiche, ils peuvent appuyer sur l’interface de menu « … » pour la masquer ou la signaler. Les annonces Reels seront également disponibles via un modèle basé sur les enchères, similaire aux autres produits publicitaires Instagram.

C’est peut-être la raison pour laquelle il n’y avait aucune odeur d’outils d’édition de contenu dans l’annonce, ou si Instagram offrira un soutien commercial aux annonceurs. Là encore, les entreprises qui paient pour les publicités Instagram connaissent probablement déjà l’exercice et disposent de nombreux actifs compatibles avec Instagram.

La société semble confiante que les marques afflueront vers les publicités Reels. Après tout, “Reels est le meilleur endroit sur Instagram pour atteindre les personnes qui ne vous suivent pas et une scène mondiale croissante où les marques et les créateurs peuvent être découverts par n’importe qui”, écrit-il sur son blog d’entreprise. “Ces publicités aideront les entreprises à toucher un public plus large, permettant aux gens de découvrir de nouveaux contenus inspirants de marques et de créateurs.”

La promesse d’apporter la découverte de la marque ou du produit aux consommateurs qui sont enclins à l’aimer, mais qui ne la recherchent pas nécessairement, est une proposition puissante. Cela a incité des marques comme Sephora, Louis Vuitton et Balmain à se lancer, et elles ont signalé un succès précoce avec les vidéos virales de Reels lorsque le long métrage a fait ses débuts en août 2020.

Dès le départ, Louis Vuitton a enregistré en moyenne 5 millions de vues de bobines, puis a augmenté ce chiffre jusqu’à 7 millions plus tôt cette année. Les spécialistes du marketing se sont émerveillés de la façon dont chaque vidéo de LV Reels semble devenir virale.

Bien que Reels puisse sembler être une imitation de TikTok, il a le poids et le poids d’Instagram et de Facebook, ce qui le rend peut-être attrayant pour les grandes marques qui souhaitent s’associer à des plateformes bien établies.

Cela peut ou non éclairer la stratégie du géant de la technologie. Mais l’entreprise sent clairement qu’elle a une opportunité à saisir. En moins d’un an, Instagram a lancé Reels, repensé son application principale pour inclure Reels, en plus de Shop, puis a déployé une suite d’outils d’analyse pour aider les marques à mieux comprendre leur public dans Reels, ainsi que Live.

Ces efforts semblent encore un peu dispersés pour l’instant, mais il est probable que le géant des médias sociaux fera un jour tourner Reels dans de nouvelles directions, peut-être d’une plate-forme de vidéo sociale et de publicité à un pipeline de commerce complet. Ce n’est pas encore là, mais les roues sont en mouvement.