Instagram réintroduisant l’option de flux chronologique en 2022

Instagram prévoit de réintroduire une version d’une option de flux chronologique en 2022, a déclaré aujourd’hui le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, lors d’un panel du Sénat sur la sécurité des adolescents (via Engadget).



« Nous travaillons actuellement sur une version d’un flux chronologique que nous espérons lancer l’année prochaine », a déclaré Mosseri, expliquant qu’Instagram souhaite donner aux gens plus de contrôle sur la façon dont ils voient le contenu.

Une telle fonctionnalité est apparemment en préparation « depuis des mois », Instagram visant un lancement au premier trimestre 2022.

Lorsque Instagram a été lancé pour la première fois, il a fourni un flux chronologique qui affichait les dernières publications Instagram lorsque vous avez ouvert l’application, mais en juin 2016, Instagram est passé à un flux algorithmique qui affiche les publications en fonction de leur pertinence.

Instagram n’a pas eu d’option pour un flux chronologique au cours des cinq dernières années, donc l’introduction d’une alternative au flux algorithmique sera un changement majeur. Il y a eu de nombreuses plaintes concernant le flux Instagram au fil des ans, et en 2018, la société a modifié l’algorithme pour que le contenu le plus récent apparaisse plus souvent.

Instagram a affirmé que son algorithme est conçu pour faire ressortir les moments qui intéressent le plus les gens, en mettant en évidence les publications en fonction de la fréquence d’interaction et de l’actualité, mais de nombreux utilisateurs d’Instagram seront probablement heureux d’avoir une option chronologique.

Histoires liées

Instagram demandera aux utilisateurs de fournir leur date de naissance

Instagram a déclaré aujourd’hui qu’il oblige désormais tous les utilisateurs d’Instagram à partager leur date de naissance pour « créer des expériences plus sûres et plus privées pour les jeunes ». Les utilisateurs d’Instagram qui n’ont pas encore indiqué leur anniversaire à Instagram seront invités à le partager. Instagram prévoit de demander la date de naissance lors de l’ouverture de l’application, et fournira des notifications demandant les informations a…

Instagram prévoit d’affronter TikTok avec du contenu vidéo en plein écran

Instagram commencera à héberger des vidéos en plein écran dans le cadre d’un remaniement majeur de la plate-forme sociale, alors que la société appartenant à Facebook cherche à se rendre plus pertinente à une époque dominée par TikTok et YouTube. C’est le principal résultat d’une vidéo partagée mercredi par Adam Mosseri, le responsable d’Instagram. Dans la vidéo publiée sur son compte Instagram et Twitter, Mosseri a déclaré que le réseau social…

Instagram se prépare à lancer des abonnements pour permettre aux utilisateurs de payer pour un « contenu exclusif » des créateurs

Mardi 9 novembre 2021 02h29 PST par Sami Fathi

Instagram se prépare à lancer des abonnements intégrés à l’application, permettant aux utilisateurs de payer pour du contenu exclusif de leurs créateurs préférés alors que la plate-forme cherche à s’éloigner des publicités conventionnelles pour la monétisation, ont suggéré de récentes listes de l’App Store. En mai de cette année, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré dans une interview à The Information que la plate-forme explorait l’idée d’abonnements, …

Instagram permet désormais aux utilisateurs de publier à partir du bureau

Instagram n’offre toujours pas d’application pour l’iPad, mais la société de réseautage social a élargi la façon dont les utilisateurs peuvent télécharger du contenu sur le site, permettant de publier des photos à partir du bureau. Selon TechCrunch, Instagram déploie cette semaine la prise en charge de la publication sur le bureau après avoir testé la fonctionnalité avec un nombre limité d’utilisateurs au cours de l’été. Partager une photo ou une vidéo sous un seul…

Instagram annonce de nouveaux outils pour « protéger les jeunes » sur la plate-forme

Instagram a annoncé aujourd’hui plusieurs nouveaux outils et changements à venir sur la plate-forme dans le but de « protéger les jeunes ». Parmi les changements, il y aura l’impossibilité pour les adultes de DM adolescents (utilisateurs de moins de 18 ans) qui ne les suivent pas. Instagram dit s’être associé au Child Mind Institute et au groupe à but non lucratif ConnectSafely pour publier un nouveau guide des parents aux États-Unis.

La publication sur le bureau sur Instagram est actuellement testée, confirme Facebook

Facebook a confirmé les rumeurs selon lesquelles il teste la capacité des utilisateurs d’Instagram à publier sur la plate-forme de médias sociaux basée sur des images à l’aide d’un navigateur Web sur un ordinateur de bureau. En mettant l’accent sur le partage de photos prises avec l’appareil photo d’un smartphone, Instagram, propriété de Facebook, est depuis longtemps un réseau social centré sur le mobile qui manque de nombreuses fonctionnalités de base dans son incarnation de navigateur Web, y compris le …

Instagram Stories bénéficie d’une fonction de traduction de texte intégrée

Instagram a mis à jour aujourd’hui sa fonctionnalité Instagram Stories avec une nouvelle option de traduction conçue pour traduire automatiquement le texte d’une histoire. Les histoires Instagram sont l’option de publication de contenu éphémère d’Instagram, chaque histoire disparaissant après 24 heures. La traduction automatique est capable de traduire du texte dans plus de 90 langues, mais il n’y a pas d’option de traduction audio. Dans n’importe quelle histoire qui…

Histoires populaires

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord de 275 milliards de dollars avec la Chine en 2016

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord d’une valeur de plus de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois, promettant qu’Apple aiderait à développer l’économie et les capacités technologiques de la Chine, rapporte The Information. Dans un rapport détaillé sur un mur payant basé sur des entretiens et de prétendus documents internes d’Apple, The Information a révélé que Tim Cook avait personnellement conclu un accord de cinq ans…

Apple prévoit cinq nouveaux Mac pour 2022, dont l’actualisation du MacBook Pro d’entrée de gamme

Apple travaille sur cinq nouveaux Mac à lancer en 2022, dont une nouvelle version du MacBook Pro d’entrée de gamme, selon Mark Gurman de Bloomberg. Dans la dernière édition de sa newsletter « Power On », Gurman a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Apple lance cinq nouveaux Mac en 2022, notamment : Un iMac haut de gamme avec du silicium Apple pour s’asseoir au-dessus de l’iMac 24 pouces dans la gamme Un MacBook important Air…

Selon la rumeur, la gamme Apple Watch 2022 comprendrait une nouvelle Apple Watch SE et un modèle «robuste» pour le sport

Apple prévoit une refonte complète de sa gamme Apple Watch pour 2022, y compris une mise à jour de l’Apple Watch SE et une nouvelle Apple Watch avec un design robuste destiné aux athlètes sportifs, selon le journaliste respecté de Bloomberg Mark Gurman. Écrivant dans le dernier volet de sa newsletter Power On, Gurman a déclaré que pour 2022, parallèlement à l’Apple Watch Series 8, Apple prévoyait une mise à jour pour …

iOS 15.2 ajoute la fonctionnalité « Historique des pièces et des services » à l’iPhone

Avec le lancement d’iOS 15.2, Apple ajoute une nouvelle section « Historique des pièces et des services » à l’application Paramètres qui permettra aux utilisateurs de voir l’historique de service de leurs iPhones et de confirmer que les composants utilisés pour les réparations sont authentiques. Comme indiqué dans un nouveau document d’assistance, les utilisateurs d’iPhone qui ont installé iOS 15.2 ou une version ultérieure peuvent accéder à Paramètres > Général > À propos pour accéder à l’historique des pièces et des services. Les…

Apple Music Voice Plan à venir dans iOS 15.2

Apple a fourni aujourd’hui la version candidate d’iOS 15.2 aux développeurs à des fins de test, et dans les notes de version, Apple indique que le nouveau plan Apple Music Voice devrait être lancé parallèlement à la mise à jour. Lancé en octobre, le forfait Voice est un nouveau niveau pour Apple Music dont le prix est plus abordable qu’un forfait Apple Music standard. C’est 4,99 $ au lieu de 9,99 $, et est conçu…

macOS Monterey 12.1 corrige les principaux bugs Tap to Click, YouTube HDR et de charge

macOS Monterey 12.1, qui devrait être rendu public dans un proche avenir, corrige plusieurs bogues importants dont les utilisateurs de Mac se plaignent depuis des semaines. Selon les notes de version d’Apple, il corrige un bogue qui pourrait empêcher le trackpad de répondre aux tapotements ou aux clics. Nous avons signalé le bogue Tap to Click plus tôt ce mois-ci après avoir reçu des dizaines de plaintes de Mac…

Certaines cartes SD ne fonctionnent pas correctement avec les MacBook Pro 2021 14 et 16 pouces

L’emplacement du lecteur de carte SD sur les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces ne fonctionne pas comme prévu avec certaines cartes SD, selon plusieurs rapports sur les forums MacRumors. Dans un long fil de plainte, les lecteurs de MacRumors ont détaillé les problèmes qu’ils rencontrent avec certaines cartes SD, et il semble y avoir peu de cohérence entre les rapports et les cartes SD concernées. Certaines cartes SD se bloquent et…

Razer lance un ventilateur de refroidissement compatible MagSafe pour iPhone

Razer a annoncé aujourd’hui le lancement du Razer Phone Cooler Chroma, un ventilateur compatible MagSafe conçu pour se fixer à l’arrière d’un iPhone. Bien qu’il existe une version MagSafe pour les modèles iPhone 12 et 13, il existe également une deuxième version avec une conception de pince destinée aux téléphones Android et qui fonctionnerait également avec les iPhones non MagSafe. Razer dit que le Phone Cooler Chroma a un…