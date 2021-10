Instagram rend les liens dans les histoires disponibles pour tous les comptes

Ce sera une bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Instagram.

Aujourd’hui, Instagram a annoncé que les liens sont désormais disponibles dans les histoires Instagram pour tous les utilisateurs, pas seulement ceux qui comptent 10 000 abonnés ou des comptes vérifiés.

Comme expliqué par Instagram :

« Lorsque nous avons introduit pour la première fois les liens Stories, la fonctionnalité était limitée aux comptes vérifiés ou à ceux avec un certain nombre d’abonnés. Le reste de notre communauté nous a dit qu’ils souhaitaient également partager des choses importantes avec leurs amis et leur famille. Quoi que vous fassiez, de la cuisine au bénévolat ou au shopping, vous disposez désormais d’un espace à partager dans Stories, quelle que soit la taille de votre compte.

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, tous les utilisateurs pourront désormais accéder à l’autocollant de lien pour les histoires, qu’Instagram a introduit comme option de partage de lien principale, au lieu des liens « Swipe up », en août.

Ce qui, en soi, a été une source de controverse, et une certaine confusion dans le cas des publicités Instagram, qui utilisent toujours des liens de balayage. Mais l’ajout d’autocollants de lien, par opposition aux liens de balayage, donne aux utilisateurs un contrôle plus créatif sur la façon dont les liens apparaissent dans leurs cadres Stories, ce qui pourrait être un bon moyen de générer plus de trafic de référence.

Et maintenant, tout le monde pourra ajouter ses propres liens, augmentant ainsi la valeur potentielle des histoires pour stimuler l’action du public.

Pour les marques, cela mettra probablement davantage l’accent sur les histoires en tant qu’outil de communication – et avec Instagram cherchant de plus en plus à mettre davantage l’accent sur le contenu vidéo, comme les histoires et les bobines, vous pouvez également vous attendre à ce que la plate-forme elle-même mette de plus en plus l’accent sur l’utilisation des histoires alors qu’elle cherche à susciter plus d’engagement.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, en a dit tant dans la dernière annonce des résultats de Facebook, notant que :

« Reels est déjà le principal moteur de la croissance de l’engagement sur Instagram. C’est incroyablement divertissant, et je pense qu’il y a un énorme potentiel à venir. Nous nous attendons à ce que cela continue de croître et je suis optimiste que cela sera aussi important pour nos produits que les histoires. Nous prévoyons également d’apporter des changements importants à Instagram et Facebook au cours de la prochaine année pour nous pencher davantage sur la vidéo et faire de Reels une partie plus centrale de l’expérience.

Il est donc clair que Reels est un élément central, mais Stories est également intégré à cette poussée vidéo plus large, qui, à terme, verra probablement Instagram réaligné spécifiquement sur Stories et Reels, le flux traditionnel passant au second plan et probablement passant à un autre. , onglet séparé dans l’application.

Cela rendra les histoires encore plus précieuses pour l’exposition, et la capacité à générer du trafic direct à partir d’elles prendra également plus de priorité, ce qui en fera une annonce encore plus importante.

Instagram note que les nouveaux comptes, ainsi que les comptes qui partagent à plusieurs reprises du contenu qui enfreint ses directives communautaires, n’auront pas accès à l’autocollant Link. Cela lui fournit des garanties pour limiter l’utilisation abusive de l’option – bien que les détails de ce qui est considéré comme un « nouveau » compte dans ce contexte n’aient pas été communiqués.

Instagram note également qu’il développe de nouvelles façons de personnaliser l’autocollant de lien « afin que ce soit clair ce que quelqu’un verra lorsqu’il touchera votre lien ». Cela pourrait inclure un élément d’aperçu de lien ou similaire, ce qui pourrait être un autre aspect à prendre en compte dans votre processus.

Cela a été un ajout très demandé, et maintenant, vous pouvez vous attendre à voir beaucoup plus de liens dans vos histoires IG – ce qui pourrait être ennuyeux et pourrait conduire à un afflux d’utilisateurs publiant plus de contenu d’histoires.

Ce qui signifie que ce sera soit une bénédiction, soit une malédiction pour le format.

Nous le saurons bientôt, avec Instagram déployant l’accès aux autocollants de lien à tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui.