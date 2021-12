Instagram reviendra à son fil chronologique en 2022

12/12/2021 à 11:32 CET

Après plus de cinq ans, Instagram prévoit de ramener « une version » de son flux chronologique l’année prochaine. Tout cela dans une série de déclarations devant un tribunal.

« Nous travaillons actuellement sur une version du flux sur une base chronologique que nous espérons lancer l’année prochaine », a expliqué Mosseri, l’un des porte-parole de la société, ajoutant que la société travaille sur la fonctionnalité « depuis des mois ». Il n’a pas partagé de détails supplémentaires sur le fonctionnement d’un tel flux, mais a déclaré que la société « visait le premier trimestre de l’année prochaine » pour le lancement.

Le lancement d’une option pour un flux chronologique serait un changement majeur pour l’application, qui a toujours défendu son flux algorithmique malgré les plaintes persistantes et les théories des utilisateurs sur comment vos messages sont classés en fonction des intérêts financiers.

Depuis lors, Instagram a fait face à un examen encore plus approfondi sur la façon dont ses algorithmes évaluent et suggèrent du contenu, en particulier pour les adolescents et les jeunes utilisateurs. Le Congrès a également débattu d’une législation visant à contrôler les systèmes de notation des plateformes de médias sociaux., y compris un projet de loi qui réglementerait les algorithmes « malveillants ».