Instagram se défend des critiques en expliquant comment fonctionnent ses algorithmes et classificateurs | La technologie

Le réseau social veut “faire la lumière sur le fonctionnement de la technologie Instagram et sur la manière dont elle affecte les expériences que les gens ont dans l’application”.

Le directeur d’Instagram, Adam Mosseri Il a lancé une série de blogs dans lesquels il entend expliquer le fonctionnement de l’application de l’intérieur. Ces écrits visent à défendre l’application contre les rumeurs selon lesquelles suggérer qu’Instagram cache ou défavorise certaines publications.

Les publications et les histoires Instagram vont et viennent sur notre mur en concurrence avec des millions d’autres images et utilisateurs pour attirer l’attention et obtenir des évaluations positives. Dans cet enchevêtrement de photos et de vidéos, beaucoup sont perdues et n’atteignent pas les followers ou les fans, alors les utilisateurs remettent en question le système de l’application.

Mosseri se défend en déclarant qu'”il est difficile de faire confiance à ce que vous ne comprenez pas. Nous voulons faire un meilleur travail pour expliquer comment fonctionne Instagram.” Il assure qu’il est difficile d’expliquer le fonctionnement du réseau social dans lequel sont utilisés des milliers d’indicateurs qui déterminent les publications qui vont être montrées à chaque utilisateur et souligne que “la plupart des gens regardent moins de la moitié de leur Feed” pour qui peut-être sans l’algorithme toutes les publications ne seraient pas vues.

Sur son blog, il parle d’une série d’algorithmes, de classificateurs et de processus, chacun ayant son propre objectif. Des indicateurs qui aident le système à décider en fonction de la publication, de la chaîne, de vos goûts et intérêts et plus de détails :

Informations sur les publications: Indicateurs sur la popularité d’une publication (combien de likes elle a reçu) quand elle a été publiée, combien de temps elle dure dans le cas d’une vidéo et son emplacement si elle est près de chez nous. Informations sur la personne qui a posté : Avec cela, ils veulent savoir si ce profil peut vous intéresser et ils apprécient, entre autres, combien de fois les gens ont interagi avec cette personne au cours des dernières semaines. Votre activité : Entrez ici les goûts personnels de chacun et les publications que vous avez marquées d’un like ces derniers temps. Votre historique d’interaction avec quelqu’un : Savoir si nous sommes fan d’une personne ou si nous avons une relation proche dans laquelle nous commentons la plupart des publications de cet autre profil.

“Plus vous êtes susceptible de prendre une action, et plus nous pesons cette action, plus vous verrez le message haut”, explique Mosseri. Dans les semaines à venir, il donnera plus de détails sur ces facteurs et d’autres pour comprendre le fonctionnement de la plateforme dans son prochain blog.

Pour l’instant, en plus d’expliquer ces indicateurs, il fait référence aux critiques et rumeurs émises par les utilisateurs à la suite de photos et vidéos supprimées. « Nous développons de meilleures notifications dans l’application afin que les gens sachent immédiatement pourquoi, par exemple, leur publication a été supprimée et explorons des moyens d’informer les gens lorsque ce qu’ils publient va à l’encontre de nos directives consultatives », a déclaré Mosseri.