Instagram se prépare à lancer des abonnements intégrés à l’application, permettant aux utilisateurs de payer pour du contenu exclusif de leurs créateurs préférés alors que la plate-forme cherche à s’éloigner des publicités conventionnelles pour la monétisation, ont suggéré de récentes listes de l’App Store.



En mai de cette année, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré dans une interview à The Information que la plate-forme explorait l’idée des abonnements, expliquant qu’il existe « différentes manières de faciliter une relation financière entre un fan et un créateur ». « Pouvoir s’abonner à un contenu différencié, unique ou exclusif est en fait plus additif en tant que fan que de voir une publicité », a-t-il ajouté.

Désormais, Instagram semble se préparer à concrétiser ses ambitions. Tel que rapporté par TechCrunch, la liste ‌App Store‌ d’Instagram a récemment gagné de nouveaux abonnements dans l’application, comme l’a d’abord repéré Sensor Tower. Les nouveaux achats intégrés sont répertoriés comme « abonnements Instagram » pour 0,99 $ et 4,99 $. Auparavant, Instagram n’avait répertorié Instagram Badge qu’en tant qu’achat intégré.



En pratique, le nouvel abonnement permettrait aux utilisateurs de payer leurs créateurs préférés pour un contenu exclusif non vu par les utilisateurs non payants. Selon les captures d’écran partagées par l’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi, un abonnement comprendra un « badge de membre », qui offre aux abonnés un « badge spécial » à côté de leur nom d’utilisateur et un « contenu exclusif ».



Les abonnements ne sont que l’une des multiples fonctionnalités qu’Instagram est en préparation pour étendre les opportunités de monétisation pour les créateurs sur la plate-forme. Comme l’a également révélé Paluzzi, Instagram travaille sur des « histoires exclusives », qui, comme son nom l’indique, offrira aux abonnés payants un accès à des histoires exclusives.