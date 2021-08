Instagram s’excuse d’avoir censuré l’affiche de “Parallel Mothers”, le nouveau film d’Almodóvar

Le concepteur de l’affiche, l’Espagnol Javier Jaén, a déclaré à l’AP qu’il s’était demandé si l’affiche aurait des problèmes sur les réseaux sociaux, mais il est resté fidèle à sa vision après avoir reçu le soutien personnel du célèbre cinéaste.

Mères parallèles (Instagram / penelopecruzoficial)

« C’est la première image que j’ai vue à ma naissance. Une entreprise comme Instagram m’a dit que mon travail est dangereux, que les gens ne devraient pas le voir, que c’est pornographique et que les gens doivent être protégés de ce cartel. Combien de personnes se font dire que leur corps est mauvais, que leur corps est dangereux ? », a déclaré Jaén.

Le film met en vedette Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón et Milena Smit. “C’est l’histoire de deux femmes, Janis et Ana, qui coïncident dans une chambre d’hôpital où elles vont accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge moyen, n’a aucun regret et dans les heures qui ont précédé Au moment de l’accouchement, elle est pleine. L’autre, Ana, est une adolescente et est effrayée, repentante et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’ils marchent en somnambule dans le couloir de l’hôpital », explique le synopsis.