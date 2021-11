Instagram sortirait des abonnements payants : ce serait son Patreon

Nouvelles connexes

Certains des réseaux sociaux que nous utilisons en Espagne intègrent de nouvelles formes de monétisation. Un exemple était Twitter, qui a lancé un nouvel abonnement afin que les utilisateurs qui le souhaitaient puissent payer pour des fonctionnalités supplémentaires. Désormais, Instagram pourrait faire de même, selon les derniers indices.

Selon TechCrunch, Instagram pourrait bientôt intégrer abonnements payants pour les créateurs de contenu. Ceci est suggéré par la fiche technique de l’application dans l’App Store iOS, qui montre achats dans l’application.

Plus précisément, il affiche jusqu’à deux types d’abonnements : le badge Instagram et les abonnements Instagram. Pour l’instant, on ne sait pas à quoi il fait référence, mais bien sûr le nom laisse peu de place à l’imagination, ce qui implique qu’Instagram pourrait faire ses débuts votre propre Patreon.

Un Patreon Instagram ?

Il ne s’agit pas de frais uniques pour les paiements. Concrètement, la liste de l’App Store détaille différents tarifs et abonnements, allant de 0,99 euros à 4,99 euros. On ne sait pas si cela signifie qu’il y aura différentes options de prix en fonction du contenu et du créateur ou s’il s’agira plutôt de tarifs Instagram pour offrir des fonctionnalités spéciales. Voici la liste :

Données Instagram dans l’App Store. Manuel Fernández Omicrono

Insigne Instagram : 0,99 euros / 1,99 euros / 4,99 euros.

Abonnements Instagram : 0,99€.

Ce qui est amusant, c’est que la liste de l’App Store répète plusieurs tarifs. Par exemple, ceux d’Instagram Badge sont dupliqués, et celui des Abonnements est répété jusqu’à 4 fois. On ne sait pas s’il s’agit d’un échec dans la liste ou si au contraire il y aura toutes ces options de paiement sur Instagram, divisées en différentes catégories ou conditions.

Bien sûr, Instagram n’a rien détaillé à ce sujet mais les abonnements font des allusions aux badges et aux abonnements. La seconde est assez claire ; indique que nous pourrons nous abonner au contenu exclusif de certains créateurs de contenu, avec différents niveaux. Le premier, en revanche, impliquerait que les créateurs de contenu pourront attribuer des badges spécifiques à leurs fans, bien que cela ne soit pas connu.

Il y a déjà des indices dans le passé. Un développeur a découvert en août qu’Instagram travaillait sur des histoires exclusives et créait des badges d’adhésion pour les fans de ces créateurs de contenu. Une option appelée ‘Fan Clubs’, et qui pour l’instant n’a pas été vue sur la plateforme. Logiquement, Instagram ne lancera pas cette nouveauté en premier, mais la testera dans un petit groupe d’utilisateurs à l’avenir pour voir son acceptation.

Adam Mosseri, actuel responsable d’Instagram, a déjà clairement indiqué dans de précédentes déclarations qu’ils essaieraient de favoriser la relation entre les créateurs et les abonnés. « Pouvoir s’abonner à un contenu différencié, unique ou exclusif est en fait plus addictif en tant que fan que de regarder une publicité », a-t-il déclaré en mai. En outre, il a laissé échapper l’idée d’Instagram d’adopter un support amélioré pour les NFT.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent