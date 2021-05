Instagram Stories ajoute la prise en charge des sous-titres automatiques avec un autocollant

Instagram lance une fonction de sous-titrage automatique pour les anglophones à utiliser dans les histoires avec juste un autocollant. Comme le rapporte The Verge, «Instagram a maintenant un autocollant de légendes pour les histoires, qui transcrira automatiquement le discours dans les vidéos.»

L’autocollant est disponible uniquement en anglais et pour les pays anglophones. Finalement, il commencera à se déployer dans d’autres langues et pays. Bientôt, Instagram commencera également à tester cette fonctionnalité dans sa section Reels.

Les sous-titres sont déjà disponibles dans IGTV et dans l’application Threads. Maintenant déployé pour les utilisateurs d’Instagram Stories, il sera possible d’ajuster le style et la couleur des légendes après leur génération. Il est également possible de modifier “des mots individuels dans les légendes pour corriger l’orthographe, la ponctuation ou tout mot qui n’a pas été transcrit correctement”.

Instagram n’est pas le seul à se concentrer sur les fonctionnalités de sous-titrage automatique. TikTok l’a lancé pour l’anglais américain et le japonais le mois dernier, et Twitter a annoncé lundi qu’il améliorerait le sous-titrage dans Spaces.

Apple, par exemple, propose des sous-titres automatiques dans son application Clips en plusieurs langues. Avec la sortie d’iOS 14.5, la société a mis à jour l’application:

Clips, l’application de création vidéo facile à utiliser d’Apple pour iPhone et iPad, offre aux utilisateurs des options encore plus amusantes pour enregistrer des vidéos captivantes. Avec les tout nouveaux espaces AR alimentés par LiDAR sur les modèles iPhone 12 Pro et iPad Pro, les créateurs peuvent transformer un espace en ajoutant des effets visuels immersifs qui correspondent aux contours d’une pièce et peuvent être facilement partagés avec n’importe qui.

Les espaces AR de l’application Clips tirent parti de la combinaison unique de matériel et de logiciels d’Apple, offrant une autre façon inventive aux utilisateurs d’interagir avec leurs amis et leur famille et de les ravir, ou de partager des vidéos ludiques et accrocheuses sur les réseaux sociaux. Clips élargit également les options de création avec des versions de contenu mensuelles contenant de nouveaux filtres, des autocollants, etc.