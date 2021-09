Instagram suspend le projet « Instagram pour les enfants » après de récents reportages dans les médias

Au milieu d’une nouvelle tempête de controverse à la suite de l’exposition « Fichiers Facebook » du Wall Street Journal, Facebook a annoncé aujourd’hui qu’il mettrait de côté les plans de son projet « Instagram pour les enfants » pour l’instant, afin qu’il puisse rencontrer les régulateurs et les groupes consultatifs concernés, pour « faites bien les choses » avant de continuer.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a publié une courte vidéo expliquant la décision.

Nous suspendons “Instagram Kids”. Ce fut une décision difficile. Je pense toujours que construire cette expérience est la bonne chose à faire, mais nous voulons prendre plus de temps pour parler avec des parents et des experts pour savoir comment bien faire les choses. pic.twitter.com/gMbPjft0CW — Adam Mosséri ???? (@mosseri) 27 septembre 2021

Signalé pour la première fois plus tôt cette année, le projet Instagram for Kids, détaillé par Mosseri, ne visait pas les enfants en tant que tels, mais les préadolescents âgés de 10 à 13 ans, qui trouvent de plus en plus d’autres solutions pour accéder à Instagram de toute façon. L’avis de Facebook était qu’en créant une version spéciale pour les jeunes utilisateurs, qui pourrait être gérée et supervisée par les parents, ce serait une meilleure voie à suivre que la situation actuelle – que l’entreprise défend toujours en principe.

Selon l’annonce officielle de Facebook :

« Nous croyons fermement qu’il est préférable pour les parents d’avoir la possibilité de donner à leurs enfants accès à une version d’Instagram conçue pour eux – où les parents peuvent superviser et contrôler leur expérience – que de compter sur la capacité d’une application à vérifier l’âge des enfants. qui sont trop jeunes pour avoir une pièce d’identité.

Divers experts et responsables avaient fait part de leurs inquiétudes concernant le projet Instagram for Kids au moment des rapports initiaux, une coalition de groupes de sécurité des enfants ayant écrit une lettre ouverte au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, l’appelant à repenser l’idée.

Les experts ont souligné les dommages psychologiques qui peuvent être exacerbés par Instagram, et en particulier l’accent mis par la plate-forme sur l’apparence, la présentation de soi et l’image de marque, qui, selon eux, « présentent des défis pour la vie privée et le bien-être des adolescents ».

Ces mêmes éléments ont été mis en évidence une fois de plus dans le récent reportage Facebook Files, qui faisait référence à des fuites de documents internes de Facebook qui montraient que l’entreprise est de plus en plus consciente des impacts négatifs que l’utilisation d’Instagram peut avoir sur les jeunes utilisateurs.

Selon le rapport :

« 32 % des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir plus mal […] Les adolescents blâment Instagram pour l’augmentation du taux d’anxiété et de dépression. Cette réaction a été spontanée et cohérente dans tous les groupes. »

Facebook a depuis réfuté ces affirmations, notant que ses recherches ont en fait montré que de nombreux jeunes utilisateurs pensaient qu’Instagram était utile à bien des égards.

“En fait, dans 11 des 12 domaines de la diapositive référencés par le Journal – y compris des domaines graves comme la solitude, l’anxiété, la tristesse et les problèmes d’alimentation – davantage d’adolescentes qui ont dit avoir eu des difficultés avec ce problème ont également déclaré qu’Instagram avait amélioré ces moments difficiles plutôt que pire.

La « diapositive » à laquelle Facebook fait référence est celle-ci, qui était un élément du rapport interne :

Ce graphique, et le titre qui lui a été donné par Facebook, montre que l’entreprise est bien consciente de ces préoccupations, mais Facebook a maintenant cherché à minimiser ces impacts et la pertinence plus large de l’étude, qui, selon elle, n’était qu’à petite échelle. échantillon, et pas nécessairement conçu pour être indicatif.

Pourtant, des questions difficiles sont posées, et avec Facebook dans un coin dans une certaine mesure, il semble préférable qu’il suspende ses plans Instagram pour les enfants, au moins jusqu’à ce qu’il puisse mieux évaluer la réponse et formuler une voie à suivre plus inclusive et réfléchie. pour le projet.

Est-ce un meilleur résultat ? Eh bien, c’est difficile à dire.

Il y a certainement une logique à ce que disent Mosseri et Facebook, qu’il serait préférable de mieux surveiller les parents d’adolescents, afin de faciliter l’utilisation d’Instagram sans qu’ils cherchent des solutions de contournement, et un accès complet au contenu potentiellement controversé, d’autres manières. En principe, la plupart des groupes de protection de l’enfance demandent que les restrictions actuelles imposées aux jeunes utilisateurs soient pleinement respectées (les utilisateurs d’Instagram doivent avoir plus de 13 ans) et qu’Instagram redouble d’efforts pour les empêcher d’y accéder, mais est-il réaliste de s’attendre à ce que les jeunes pas au moins essayer d’accéder à l’application, ou penser qu’Instagram et Facebook peuvent arrêter cela complètement ?

Je suppose que c’est la question clé – Facebook, avec toute son échelle et ses ressources, devrait-il être en mesure d’empêcher les jeunes d’accéder à ses applications, grâce à une vérification et des processus améliorés, ce qui pourrait, théoriquement, réduire de telles préoccupations, au lieu de concéder que cela va se produire, et permettre à de tels dommages de proliférer potentiellement, sous une forme ou une autre?

Il semble qu’il pourrait y avoir un autre processus de vérification qui pourrait être mis en œuvre, au moins dans une certaine mesure – mais encore une fois, si Facebook emprunte cette voie, cela pourrait signifier que tous les utilisateurs doivent fournir une identification afin d’accéder aux applications de Facebook. , ce qui empêcherait la majorité des enfants d’entrer et offrirait un nouveau niveau d’application et de suivi.

Mais cela ouvre alors une toute autre boîte de vers pour The Social Network.

Souhaitez-vous télécharger votre identifiant personnel sur Facebook et fournir un suivi plus direct ? Seriez-vous à l’aise de savoir que vos identités dans le monde réel et en ligne pourraient être si étroitement liées ?

Cela conduirait presque sans aucun doute à de nouveaux types d’application de la loi pour les activités en ligne, ce qui pourrait être une bonne chose, mais il y a aussi des préoccupations supplémentaires concernant la surveillance des citoyens, l’accès à la plate-forme pour les personnes sans pièce d’identité officielle, le suivi des données gouvernementales, etc.

Ce sont des questions plus larges sur l’accès aux médias sociaux qui découlent de la discussion initiale, et lorsque vous prolongez le débat jusqu’à sa conclusion logique, cela suggère qu’un Instagram pour les enfants pourrait être une meilleure solution.

Pourtant, dans le même temps, même les propres données internes de Facebook soulignent les dommages potentiels que la plate-forme peut causer.

Alors quoi alors ? Fermer complètement Instagram ? Eh bien, cela n’arrivera pas, et étant donné cela, les enfants vont continuer à essayer d’accéder à l’application. Instagram dit qu’il se concentrera sur l’amélioration continue de ses outils pour protéger les jeunes, y compris l’amélioration des exigences de date de naissance et des restrictions de messagerie, ainsi que des outils de contrôle interne pour aider les gens à gérer leur expérience sur la plate-forme.

Mais vraiment, toutes ces mesures ne peuvent aller plus loin – il n’en reste pas moins que les médias sociaux, en général, peuvent avoir des impacts importants sur la santé mentale, et l’accent visuel d’Instagram le rend particulièrement dangereux en ce qui concerne la comparaison, l’image corporelle et d’autres aspects clés. cela peut avoir un effet majeur sur les adolescents.

Quelle est la voie à suivre ? Je ne sais pas, personne ne le sait, mais c’est un élément important qui devrait voir plus d’enquêtes et de débats, et nous devrions, au moins, être ouverts à la discussion sur le potentiel d’un Instagram pour les enfants, si nous allons être réaliste quant à un tel accès.