Instagram teste des vidéos plus longues dans les histoires, de nouveaux liens entre les histoires et les bobines, dans le cadre d’une intégration vidéo plus large

Dans le cadre de son évolution plus large vers le contenu vidéo, afin de maximiser l’engagement des utilisateurs, Instagram teste deux nouvelles options qui intégreraient davantage ses diverses fonctions vidéo, suite à la fusion d’IGTV dans son offre plus large de vidéos Instagram.

Tout d’abord, Instagram teste de nouveaux téléchargements de vidéos plus longues dans Stories, avec des vidéos d’une durée maximale d’une minute qui ne sont plus coupées en morceaux plus petits.

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, publiée par le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, cette nouvelle notification se trouve actuellement dans le back-end de l’application Instagram, qui alertera éventuellement les utilisateurs de la mise à jour.

Cela vous permettra essentiellement de télécharger des clips complets de Reels dans vos histoires. Les clips de Reels ont été étendus à 60 secondes en juillet, et avec cette extension dans Stories, cela signifie que vous pouvez également télécharger l’intégralité de votre Reel dans Stories, ou au lieu de le flux Reels spécifique.

Ce qui pourrait rendre cette deuxième mise à jour des tests quelque peu obsolète.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par Ahmed Ghanem (et partagé par Matt Navarra), Instagram teste également une nouvelle option qui redirigerait les utilisateurs vers des clips complets de Reels à partir de Stories, lorsque vous partagez également vos Reels vers Stories.

Ce qui est conçu pour mieux faire connaître les différents outils vidéo de l’application et les rassembler tous, ce qui est le véritable objectif plus large d’Instagram, alors qu’il s’éloigne de ses racines de «partage de photos carrées».

En janvier, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé une consolidation à venir des produits vidéo de l’application, dans le but de rationaliser la création et le processus de contenu, et de réduire les divers outils de la plate-forme.

Comme Mosseri l’a dit à Decoder :

« Nous cherchons comment nous pouvons – pas seulement avec IGTV, mais sur tout Instagram – simplifier et consolider les idées, car l’année dernière, nous avons placé beaucoup de nouveaux paris. Je pense que cette année, nous devons revenir à notre concentration sur la simplicité et l’artisanat.

Une grande partie de la discussion dans ce chat podcast s’est concentrée sur les défis posés par TikTok et sur la façon dont Instagram cherchait à s’adapter. Mosseri a noté que TikTok avait pris les devants sur de nombreux fronts, qu’il n’a cessé de développer depuis.

C’est pourquoi ces nouveaux tests ont du sens. En simplifiant l’application, cela permettra à Instagram de se concentrer plus spécifiquement sur les éléments clés qui génèrent le plus d’engagement dans l’application – en particulier les histoires et les bobines – tout en élargissant le public pour les deux grâce à une présentation intégrée.

Ce qui réduit également la différenciation entre eux. Mais c’est le genre de point – idéalement, les utilisateurs d’Instagram pourront éventuellement se connecter et voir un seul flux du contenu le plus attrayant de l’application, provenant de ses différents formats et aligné sur leurs intérêts, ce qui élargirait ensuite le pool de contenu sur lequel les algorithmes d’Instagram peuvent s’appuyer pour fidéliser les utilisateurs.

Sur TikTok, vous vous ouvrez au flux « Pour vous » – un flux plein écran, immersif et sans fin des vidéos que l’algorithme a sélectionnées pour vous. Vous pouvez ensuite passer au flux « suivi » (moins attrayant) ou à l’affichage en direct, le contenu principal de chacun sera de toute façon intégré à votre flux pour vous, et vous pouvez effectuer une recherche en fonction des tendances et des mots-clés.

C’est simple, direct et cela garantit que tout le contenu le meilleur et le plus attrayant est mis en évidence pour chaque personne, chaque fois qu’elle se connecte.

Sur Instagram, vous devez exploiter spécifiquement les histoires et les bobines, et bien qu’Explore puisse être bon pour la navigation, il n’est pas présenté dans un flux initial comme le contenu est affiché sur TikTok.

C’est le problème qu’Instagram cherche à résoudre, en réduisant les frictions, la confusion et en élargissant l’étendue du contenu que son système peut choisir pour vous garder collé à l’application.

C’est pourquoi, à terme, nous verrons la fin du flux Instagram traditionnel, avec les histoires et les bobines qui deviendront l’objectif principal, dans un affichage simplifié. Le retrait d’IGTV n’était qu’un début, ces nouveaux tests pointant vers la prochaine phase d’intégration complète du contenu dans l’application.

Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.