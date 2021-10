Instagram teste les alertes de panne suite à un incident avec ses serveurs

Facebook a récemment connu une semaine très chargée avec deux pannes qui ont détruit tous les réseaux sociaux de l’entreprise. Suite à ces deux incidents, Instagram teste désormais des alertes pour informer les utilisateurs des pannes en cours sur les serveurs de l’entreprise.

La nouvelle fonctionnalité a été annoncée par la société dans un article de blog (via Engadget). Instagram affirme que les utilisateurs sont « confus et [start] à la recherche de réponses » lorsque ces pannes inattendues se produisent. Selon l’entreprise, l’équipe derrière le réseau social souhaite désormais que les utilisateurs sachent quand l’application rencontre des problèmes techniques.

Instagram indique que toutes les pannes n’entraîneront pas de notification, de sorte que ces alertes seront probablement enregistrées pour des problèmes plus graves affectant un grand nombre d’utilisateurs.

Nous testons une nouvelle fonctionnalité qui vous avertira dans votre flux d’activité lorsque nous rencontrons une panne ou un problème technique, et lorsqu’il sera résolu. Nous n’enverrons pas de notification à chaque fois qu’il y a une panne, mais lorsque nous verrons que les gens sont confus et cherchent des réponses, nous déterminerons si quelque chose comme ça pourrait aider à rendre les choses plus claires.

Le lundi 4 octobre, tous les services Facebook étaient en panne pendant plus de six heures en raison d’un problème DNS majeur. Quelques jours plus tard, Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp étaient à nouveau en panne, mais cette fois, le problème a été résolu en moins de deux heures. En conséquence, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a perdu 6 milliards de dollars la semaine dernière.

Statut du compte

En plus de la nouvelle alerte de panne, Instagram travaille également sur une nouvelle section « État du compte » pour son application. Là, les utilisateurs obtiendront des informations détaillées sur les raisons pour lesquelles leur compte a été suspendu ou une publication a été supprimée. Si l’utilisateur estime que la décision était injuste, il pourra demander une révision.

Nous apportons des modifications pour qu’il soit encore plus facile de savoir ce qui se passe avec votre compte, dans un nouvel outil appelé « État du compte ». Le statut du compte sera votre guichet unique pour voir ce qui se passe avec votre compte et la distribution de contenu. Nous commencerons par permettre aux utilisateurs de savoir plus facilement si leur compte risque d’être désactivé. Dans les mois à venir, nous prévoyons d’ajouter plus d’informations à cet outil, donnant aux gens une meilleure idée de la façon dont leur contenu est distribué et recommandé dans différentes parties d’Instagram.

Toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd’hui seront testées à partir du mois prochain avec un nombre limité d’utilisateurs aux États-Unis.

