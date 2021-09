Instagram a lancé un nouveau test qui permettra aux gens de sélectionner des profils spécifiques qui pourront voir leurs histoires, dans le cadre d’un élément supplémentaire dans le flux de création d’histoires de chaque publication.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, « Personnes sélectionnées », qui est en cours de test au Brésil, permettra aux utilisateurs de cocher les utilisateurs spécifiques qu’ils souhaitent autoriser à afficher chacune de leurs mises à jour de Stories.

Il s’agit essentiellement d’une version alternative de l’option “Close Friends” actuelle d’Instagram, qui permet aux utilisateurs de dresser une liste de leurs contacts clés pour le partage d’histoires, cette nouvelle variante offrant une capacité plus spécifique à chaque mise à jour, offrant plus de contrôle, mais aussi plus de travail dans définir votre public spécifique à chaque fois.

Comme Instagram l’a expliqué à 9 à 5 Mac :

« Avant, avec la fonctionnalité« Amis proches », les gens ne pouvaient partager des histoires qu’avec la même liste d’amis sans pouvoir la modifier. Avec ce test, vous pourrez ajouter, supprimer ou conserver des personnes sur votre liste avec différentes histoires.

Une plus grande capacité de contrôler qui voit vos publications pourrait être utile, tandis qu’Instagram note également que votre liste de personnes sélectionnées restera en place jusqu’à ce que vous la modifiiez à nouveau. Ce qui signifie que c’est presque exactement comme l’option actuelle « Amis proches », mais avec la capacité supplémentaire de la modifier facilement à chaque fois que vous publiez.

Cela semble être un ajout utile sous le radar, qui peut sembler n’être qu’une mise à jour mineure, mais pourrait apporter une amélioration significative de la capacité de publication, aidant à faciliter le partage d’histoires plus intimes et privées, sans diffusion à tout le monde avec chaque publication.

Cela pourrait également ouvrir une nouvelle forme de partage d’histoires spécifiques à seulement quelques amis à la fois. Bien sûr, vous pouvez également utiliser Instagram Direct pour ce type d’interaction, mais l’option de partager des histoires régulières en plein écran, qui n’apparaissent qu’à certains utilisateurs, pourrait avoir une valeur spécifique, ce qui pourrait être une option d’engagement amusante.

Et pour les marques, cela pourrait aussi offrir de nouvelles capacités, comme annoncer les gagnants des concours, et proposer des offres exclusives à des publics très spécifiques. Encore une fois, vous pouvez déjà utiliser des amis proches pour atteindre certains groupes, mais choisir une seule personne ou de plus petits groupes de personnes, chaque fois que vous publiez, pourrait faciliter de nouvelles façons de maximiser l’engagement de la marque et de renforcer les liens avec les fans.

Cela semble, dans l’ensemble, être un bon ajout – pour le moment, Instagram ne le teste qu’au Brésil, bien qu’il semble qu’il devrait bientôt être lancé complètement.