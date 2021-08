Instagram teste les publicités pour les magasins – WWD

La stratégie publicitaire d’Instagram s’est élargie : après avoir officiellement lancé la fonctionnalité de courte vidéo Reels lors d’un déploiement mondial en juin, l’aile publicitaire de la société de médias sociaux s’étend à son activité de commerce électronique.

À partir de lundi, la société teste des placements rémunérés dans des boutiques Instagram couvrant des images uniques et des carrousels d’images facultatifs aux États-Unis, avec des régions supplémentaires à suivre. Les partenaires de test incluent des marques telles que Away, Boo Oh, Clairepaint, Deux, Donni Davy et Fenty Beauty.

Selon l’entreprise, il ne s’agit pas seulement de favoriser la découverte dans les magasins, mais de le faire au moment où les consommateurs sont d’humeur à parcourir. À cette fin, les publicités apparaîtront sous forme de vignettes dans l’onglet Boutique Instagram de l’application pour capturer les utilisateurs qui sont déjà là pour parcourir les magasins et les produits. En cliquant sur une vignette, l’utilisateur accède directement à la page du produit.

Puisqu’elles vivent sur les onglets de la boutique, qui ne sont disponibles que sur les appareils mobiles, les annonces sont également réservées aux mobiles. Ils sont liés au modèle publicitaire plus large d’Instagram et de Facebook et sont donc soumis à leur système d’enchères et d’enchères, qui vise à équilibrer les niveaux et la fréquence des publicités et du contenu pertinent.

Le moment du test d’Instagram se situe à un moment charnière de l’évolution des médias sociaux et du commerce électronique.

“Les achats en ligne ont augmenté depuis le début de la pandémie, mais le commerce social a été particulièrement mis à l’honneur”, a déclaré à WWD Keith Nealon, PDG de Bazaarvoice.

Selon l’enquête auprès des consommateurs de l’entreprise, 85% des acheteurs ont convenu que leur temps sur les réseaux sociaux a augmenté au cours des 12 derniers mois et 72% ont convenu qu’ils sont plus influencés à acheter via les réseaux sociaux maintenant qu’avant la pandémie, a-t-il déclaré.

Les achats sur Instagram, en particulier, ont bondi de 200% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, et plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que c’était leur premier choix pour faire du shopping, à 54%. Il n’a été battu que par les propres sites Web des marques, qui ont atteint 77%.

Le commerce social semble augmenter dans l’ensemble du secteur, avec des augmentations spectaculaires sur TikTok, 567 % ; Pinterest, 250 pour cent et Twitter, 300 pour cent.

Le rapport distingue notamment la catégorie beauté comme gagnante du commerce social. Les participants ont montré une préférence pour l’achat de produits de beauté à 89 % et de produits de santé ou de bien-être à 42 % sur les réseaux sociaux plutôt que dans les magasins physiques, contre 35 et 24 %, respectivement.

Nealon a noté que l’augmentation des achats sociaux découle logiquement du fait que les consommateurs passent plus de temps à la maison, en ligne et au téléphone. Mais c’est aussi le reflet de la priorité croissante des plateformes sociales sur le commerce électronique, a-t-il ajouté.

“L’été dernier, Instagram a remplacé son onglet ‘Activité’ par l’onglet ‘Boutique’, et leur nouvelle décision d’inclure des publicités dans l’onglet Boutique est une évidence », a poursuivi Nealon. Pour certains critiques, c’est un rappel visuel des priorités changeantes de l’entreprise, des ressources et refuges des artistes aux affaires et au moteur de revenus.

Bien que cela puisse aliéner certains types de création, la société de technologie s’est concentrée sur sa «communauté de créateurs», un segment distinct peut-être défini par des personnes qui créent du contenu spécifiquement pour la plate-forme. Facebook et Instagram cherchent à offrir aux créateurs davantage de moyens de monétiser leur contenu, généralement via le commerce.

En juin, la société a annoncé qu’elle commencerait à tester un outil d’affiliation natif dans les mois à venir, pour offrir aux créateurs une nouvelle façon de gagner des commissions en générant des achats sur Instagram.

“Alors que les plateformes sociales telles qu’Instagram continuent de rendre les achats plus faciles, plus accessibles, plus personnalisés et plus attrayants, les utilisateurs continueront également à devenir leurs consommateurs”, a ajouté Nealon.