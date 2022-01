Instagram teste un nouvel affichage d’état pour fournir plus de contexte sur ce que font vos connexions

Serait-ce un ajout précieux à votre utilisation d’Instagram ?

Instagram est actuellement en train de déployer une nouvelle option « statut du profil » pour plus d’utilisateurs, qui vous permet de définir une notification de statut sur votre profil qui restera active pendant 24 heures (sauf si vous le modifiez).

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, publiées par Testing Catalog, lorsque vous y aurez accès, la nouvelle option de statut sera affichée dans votre onglet de messagerie IG Direct, sous votre nom d’utilisateur en haut de l’écran, vous permettant de choisir parmi différentes options de statut à afficher à vos connexions. Votre statut sélectionné est ensuite affiché à la fois dans l’onglet Direct et sur votre profil, comme le montre la dernière capture d’écran ici.

Instagram teste en fait la fonctionnalité depuis un certain temps, avec la capacité de définir un statut provenant de l’application Threads distincte d’Instagram, qu’elle a fermée à la fin de l’année dernière.

Threads a été conçu pour améliorer l’expérience de messagerie avec vos connexions les plus proches, dans le cadre de la campagne plus large d’Instagram pour capitaliser sur la popularité de la messagerie dans l’application, avec un élément de ceci étant la capacité de définir un statut pour faire savoir à vos connexions ce que vous ‘ re jusqu’à à un moment donné.

Les threads ont en fait poussé cela plus loin avec l’état automatique, qui, une fois activé, partagerait une mise à jour automatique de l’état, en fonction de votre emplacement, de la durée de vie de la batterie, du mouvement, etc.

Instagram a expérimenté l’intégration de votre statut Threads dans l’application principale en 2020, qui ressemblait exactement à ce nouveau test.

Instagram a encore testé la même chose l’année dernière, juste avant la fermeture de Threads, il semble donc inévitable qu’à terme, tous les utilisateurs puissent mettre à jour leur statut avec ces paramètres de 24 heures, fournissant plus d’informations sur vos connexions quant à ce que vous ‘ re jusqu’à à un moment donné.

Ce qui pourrait ajouter quelque chose de plus à votre expérience IG Direct. Peut-être. Il serait intéressant, je suppose, de savoir quand vos amis travaillent, ce qui pourrait retarder leur réponse à votre message, similaire au statut » Occupé « , tandis que si vous saviez que vos amis étaient en train de célébrer, cela vous aiderait peut-être aussi connectez-vous et découvrez ce qui se passe à tout moment.

Il y a un avantage pratique ici, et comme indiqué, il sera intéressant de voir si Instagram cherche finalement à intégrer l’option d’état automatique de Threads dans l’application principale également.

À l’heure actuelle, la nouvelle option de statut apparaît pour certains utilisateurs, dans le cadre du déploiement/test plus large d’Instagram. Nous avons demandé à Instagram plus d’informations sur ses projets et si la fonctionnalité sera mise à la disposition de tous les utilisateurs, et nous mettrons à jour ce message si et quand nous avons une réponse.