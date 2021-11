Instagram teste une fonction pour arrêter d’utiliser l’application après l’avoir utilisée pendant 10, 20 ou 30 minutes

Instagram, l’un des réseaux sociaux les plus populaires parmi les jeunes en Espagne, teste une nouvelle fonction qui recommande aux utilisateurs de faire une pause de l’application elle-même. Cette nouveauté répond aux critiques récentes qui accusent ce réseau social et d’autres d’être nocifs pour la santé.

Facebook et Instagram ont été accusés de leur toxicité et des conséquences qu’elles ont sur la santé des adolescents. Un rapport de l’entreprise elle-même, désormais rebaptisée Meta, assure que « 32% des filles disent que lorsqu’elles se sentent mal dans leur corps, Instagram les fait se sentir plus mal« .

En réponse aux nombreux rapports publiés par le Wall Street Journal qui font référence à cette toxicité, la société a annoncé cette nouvelle fonctionnalité qui est actuellement testée. « Prendre une pause » devrait arriver en décembre à tous les usagers pour favoriser le repos et, par exemple, éviter les addictions.

Faites une pause sur Instagram

Adam Mosseri, directeur d’Instagram, a annoncé la fonction imminente à travers une vidéo sur Twitter. « Si vous participez, encouragez à faire une pause sur Instagram après avoir passé un certain temps sur l’application ; 10, 20 ou 30 minutes », explique-t-il.

Dans les prochains jours, les utilisateurs choisis pour le test verront la fonction apparaître sur leur mur initial de l’application. Là, ils peuvent le découvrir et l’activer. Selon Mosseri, l’alerte sera activée après avoir navigué pendant un certain temps entre les publications du réseau social.

Test « Faites une pause » 🧑‍🔬

Nous avons commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée « Faites une pause » cette semaine. Ce contrôle opt-in vous permet de recevoir des rappels de pause dans l’application après une durée de votre choix.

Je suis ravi de creuser dans les résultats et, espérons-le, de lancer cela en décembre. pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH – Adam Mosseri (@mosseri) 10 novembre 2021

Dans un premier temps, Instagram a décrit cette mesure comme une alerte qui sautait lorsque l’algorithme détecte que l’utilisateur regarde depuis longtemps un contenu qui n’est pas bénéfique pour son bien-être. Les nouvelles informations portent davantage sur le temps d’exposition que sur le type de contenu auquel l’utilisateur est exposé.

Pourtant, « Faites une pause » consiste à une proposition simple pour que la personne se repose de temps en temps, en quittant le réseau social. Qu’ils soient adultes ou adolescents, ils peuvent ignorer le message et continuer à naviguer. « En fin de compte, vous savez ce qui vous convient le mieux en ce qui concerne la façon dont vous utilisez l’application », explique Mosseri.

L’utilisateur peut choisir la durée maximale d’utilisation de l’application pour l’avertir lorsqu’il a dépassé ces 10 ou 30 minutes au sein d’Instagram. Le réseau social vous recommandera de respirer profondément, écrivez ou écoutez une chanson, bref, recherchez des activités relaxantes qui nécessitent de quitter l’application.

Se déconnecter du mobile

Lorsque la phase de test de cette fonctionnalité sera terminée, Instagram prévoit de la déployer à tous les utilisateurs en décembre. Pendant ce temps, l’expérience de l’utilisation faite par les personnes choisies pour le test sera améliorée.

Si plus d’aide est nécessaire pour se déconnecter de la technologie ou de ces applications, Android et iOS ont des fonctionnalités telles que contrôle parental o Bien-être numérique. Des outils qui aident à contrôler le temps passé devant l’écran du mobile et à désactiver les applications et les notifications qui peuvent vous inciter à ressaisir l’appareil.

Suivez les sujets qui vous intéressent