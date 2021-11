Instagram teste une nouvelle option de bien-être des utilisateurs appelée « Faites une pause », qui permettra aux utilisateurs de définir des rappels pour s’éloigner de l’application après une certaine période d’activité – soit 10, 20 ou 30 minutes.

Voici un aperçu de l’option de l’automate sympathique Adam Mosseri :

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle option, que certains utilisateurs seront invités à activer à partir de leur flux, vous permet de sélectionner une période de temps pour un rappel de faire une pause dans l’application, qui suggérera alors également d’autres activités que vous pouvez faire s’éloigner un instant.

Ce qui pourrait amener plus d’utilisateurs à être plus attentifs à leur engagement sur Instagram, et au moins, servir de poussée douce pour se déconnecter de temps en temps, plutôt que de se laisser entraîner dans des trous de lapin de contenu et/ou un défilement insensé pendant des heures.

La fonctionnalité s’appuie sur les divers outils de bien-être de Meta, Facebook et Instagram offrant déjà tous deux des rappels de limite de temps pour mieux gérer votre temps dans chaque application, tandis que Facebook propose également une option « Faites une pause » pour désactiver les utilisateurs individuels dont les messages commencent à être sur votre nerfs.

Facebook a également introduit l’année dernière un « mode silencieux », qui coupe les notifications, offrant un autre moyen de prendre du temps loin de l’application.

Le porte-parole de Meta, Nick Clegg, a signalé pour la première fois l’option « Faites une pause » pour Instagram le mois dernier, dans une interview sur l’impact négatif de l’application sur les adolescents, comme cela a été révélé dans le cadre de la récente fuite de « Fichiers Facebook ». En réponse aux inquiétudes, Clegg a noté qu’Instagram ajouterait l’option « Faites une pause », en mettant l’accent sur les jeunes utilisateurs en particulier, tandis qu’il a également déclaré que l’application introduirait de nouvelles invites pour « pousser » les adolescents des contenus potentiellement dangereux.

« Nous allons introduire quelque chose qui, je pense, fera une différence considérable, c’est là que nos systèmes voient que l’adolescent regarde le même contenu encore et encore et c’est un contenu qui peut ne pas être propice à son bien-être, nous les pousserons à regarder d’autres contenus.

En combinaison, les outils offrent plus de capacité aux utilisateurs d’Instagram pour gérer leur temps dans l’application – bien que, comme indiqué, Facebook et Instagram aient tous deux des rappels de limite de temps depuis 2018, donc fonctionnellement, cela n’ajoute rien, à part peut-être de nouvelles invites. sur un tel in-stream.

Ce qui soulève alors la question de savoir quelle valeur réelle la nouvelle option fournira. Si les utilisateurs peuvent déjà le faire, alors le véritable élan doit être de savoir comment inciter les gens à prendre de telles mesures, ce que ces nouvelles notifications push feront peut-être. Mais vraiment, Instagram ne peut pas vous empêcher d’utiliser l’application aussi longtemps que vous le souhaitez, et peu d’utilisateurs vont volontairement restreindre leur temps.

Alors, sera-t-il vraiment efficace ? Il est difficile de voir que cela ajoute beaucoup au processus, bien que toutes les mises à jour pouvant aider à améliorer le bien-être valent la peine d’être testées.

Mais peut-être est-ce plus utile en tant qu’exercice de relations publiques, en réponse aux affirmations selon lesquelles Instagram peut être nocif pour les utilisateurs.

Meta donne aux utilisateurs les outils pour mieux les gérer, mais il ne peut pas être responsable de dicter votre temps. Soit vous choisissez de fixer des limites, soit vous ne le faites pas.

Nous verrons combien de personnes activent réellement les nouvelles alertes.