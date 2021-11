Instagram teste une nouvelle fonctionnalité qui vous aide à vous déconnecter | La technologie

Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais ils peuvent finir par accrocher les personnes qui n’ont pas la volonté nécessaire pour quitter une application qui, au fond et en toute honnêteté, a été créée pour que nous n’arrêtions pas de l’utiliser.

Dans les réseaux sociaux comme Instagram, il est facile de tomber dans le piège du doomscrolling, ou ce qui revient au même, la fin des temps descendant de publication en publication.

Un dicton moderne dit que l’enfer est un rouleau infini de belles choses, où vous ne pouvez pas laisser tomber le mobile. Et au fond, c’est un peu comme ça, donc Instagram et d’autres applications comme celle-ci fonctionnent pour être moins addictives.

Cette dépendance n’est pas accidentelle, c’est un problème sur lequel on a travaillé pour que les applications n’arrêtent pas d’afficher du contenu intéressant et, de cette façon, nous ne réalisons pas que le temps passe autour de nous.

Et à moins que vous ne suiviez consciemment l’utilisation, nous finissons souvent par passer beaucoup plus de temps sur l’application que vous ne voudriez l’admettre. Et Instagram en est bien conscient.

C’est pourquoi il a décidé de créer une nouvelle fonctionnalité appelée : Faites une pause.

Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé mercredi que son équipe avait commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée Take a Break. Et qui incitera les utilisateurs à quitter Instagram après avoir passé un certain temps dans l’application de 10, 20 ou 30 minutes.

Instagram dit qu’il a travaillé avec des experts pour se conseiller sur les conseils à donner et comment encadrer une pause dans les médias sociaux.

Il proposera également une liste de suggestions telles que : Respirez profondément, écrivez vos pensées, écoutez votre chanson préférée, faites quelque chose sur votre liste de choses à faire, etc.

Instagram dit qu’il déploiera initialement la fonctionnalité Prendre une pause à une petite section (entre 1 et 2%) de la base d’utilisateurs totale. Si tout se passe bien, il se répandra dans le monde entier dans un mois ou deux.