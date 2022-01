Instagram teste une nouvelle option qui permettrait aux utilisateurs de réorganiser l’affichage des publications sur leur profil

Instagram teste une nouvelle option qui permettrait aux utilisateurs de réorganiser leur grille de photos de profil, en formatant leurs images précédemment publiées dans l’ordre de leur choix.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, la nouvelle option « Modifier la grille » serait affichée dans les paramètres de votre profil, vous permettant de réorganiser votre galerie de profils à votre guise, quel que soit le moment où chacune a été publiée.

Ce qui pourrait être une considération intéressante, offrant un autre moyen de mettre l’accent sur les publications IG que vous souhaitez présenter aux visiteurs.

Dans le même ordre d’idées, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a récemment souligné une option possible de « publication épinglée » pour les profils, qui permettrait aux utilisateurs de sélectionner certaines publications qu’ils souhaitent afficher en haut de leur grille.

La capacité de réorganiser entièrement l’ordre de vos publications va encore plus loin, et il sera intéressant de voir si Instagram décide réellement d’aller de l’avant, compte tenu du changement fondamental apporté au processus de commande et d’affichage de longue date de la plate-forme. .

Instagram semble de plus en plus disposé à expérimenter ses principales options de flux et de profil, qui s’alignent à certains égards sur les demandes des utilisateurs, même si cela peut également concerner les personnes utilisant moins que jamais leur flux principal, les publications vidéo – en particulier les bobines – générant désormais la majorité des Croissance de l’engagement sur Instagram.

Mosseri a également noté que la vidéo sera de plus en plus au centre de l’attention d’Instagram, avec la messagerie, et en tant que tel, il semble qu’à terme, le flux principal, tel que nous le connaissons, sera moins accentué, afin de mieux connecter les utilisateurs aux applications de l’application. formats de contenu vidéo à la place.

Ma prédiction est qu’Instagram passera plutôt à un affichage de flux principal Stories/Reels en plein écran, s’éloignant entièrement du flux de publication statique traditionnel, et dans cet esprit, cela réduirait l’hésitation d’Instagram à jouer avec le format de publication traditionnel – car s’ils veulent s’en éloigner bientôt de toute façon, pourquoi ne pas essayer d’abord de nouvelles choses ?

La réorganisation de l’affichage de votre profil est un autre élément à cet égard, et avec la poussée croissante vers la vidéo, Instagram semble plus disposé à essayer différentes idées, car il passe progressivement à de tout nouveaux affichages de mise au point de toute façon.

On ne sait pas si cela sera un jour déployé, ainsi que l’épinglage des publications, mais encore une fois, il semble probable qu’Instagram essaiera des choses dans les mois à venir. Cela pourrait faciliter la présentation de vos meilleurs messages – et comme le note l’expert des médias sociaux Matt Navarra, si vous faites ces multi-posts, des images de liaison, devenant un visuel plus grand et connecté sur votre profil, cela pourrait être un excellent ajout pour votre processus .

Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.