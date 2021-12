Instagram est toujours en mode de rattrapage TikTok, le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi découvrant une nouvelle fonctionnalité de test qui permettrait aux utilisateurs de « danser » leurs clips Reels sur n’importe quelle piste musicale.

Que diable signifie « dancifier » ?

Il semble probable que ce soit exactement la même chose que l’option de synchronisation automatique de TikTok, qui permet aux utilisateurs de synchroniser leurs vidéos téléchargées sur la piste musicale de leur choix.

Le processus automatisé fait correspondre les rythmes de la musique à la vidéo, afin de créer idéalement un clip de meilleure qualité. Cela ne fonctionne pas toujours de cette façon, mais c’est l’idée, qui semble être le même concept qu’Instagram avec ce nouvel ajout de Reels.

Bien qu’Instagram ne semble pas croire que ses utilisateurs comprendront ce que signifie « synchronisation automatique », il essaie donc plutôt « dancify » comme nom fonctionnel.

Je veux dire, ce n’est pas encore définitif, car Instagram ne l’a pas publié, et le nom pourrait être modifié, ou il pourrait même ne pas être publié.

En effet, lorsque nous avons interrogé Instagram sur « dancify », il a fourni cette déclaration :

« Il s’agit d’un prototype précoce et n’est actuellement pas testé sur Instagram. »

Donc rien à signaler pour l’instant, car il n’est pas dans sa forme définitive. Mais encore, vous pouvez voir où il se dirige.

Ce serait la dernière d’une gamme croissante de fonctionnalités TikTok qu’Instagram a répliquées, car elle cherche à ralentir l’élan de l’application et à empêcher ses utilisateurs de migrer vers la plate-forme. Ce qui n’a pas fonctionné – TikTok compte désormais jusqu’à un milliard d’utilisateurs actifs, tandis que le taux de croissance d’Instagram semble au point mort, car il perd son statut d’endroit cool.

La réplication, qui a été un gagnant pour Instagram dans le passé, semble ne pas être l’approche la plus efficace cette fois-ci – pourtant, en même temps, l’utilisation de Reels augmente, et si Instagram peut s’appuyer sur cela avec de nouvelles fonctionnalités, copiées ou non, il est logique qu’il doive au moins les essayer là où il le peut.

Bien que cela n’aidera probablement pas Instagram à reconquérir le jeune public. Le problème avec la réplication est que cela signifie que vous avez toujours, inévitablement, un pas de retard, alors que les marques qui gagnent sont celles qui prennent les rênes en tant que leaders des mouvements culturels, et la crédibilité qui en découle. Instagram était ça autrefois, mais maintenant, TikTok semble clairement dans le siège du conducteur. Afin de relancer l’élan, Instagram doit vraiment proposer de nouvelles fonctionnalités originales qui s’accrochent et devenir des points de discussion clés parmi le jeune public, afin qu’il se sente alors obligé d’ouvrir Instagram et de les essayer par eux-mêmes. .

Ce qui, bien sûr, est plus facile à dire qu’à faire, mais bien que tronquer les pertes d’audience potentielles avec les fonctionnalités de copie de TikTok puisse fonctionner dans une certaine mesure, cela n’augmentera pas de manière significative les efforts plus larges de Meta pour reconquérir les jeunes.

Mais peut-être que je me trompe, et « dancify » est un nouveau jargon sympa avec lequel je ne suis pas au courant, qui aidera Instagram à retrouver cet élan et cet élan culturel.

Peut-être. Probablement pas.

Nous avons demandé à Instagram quel était l’accord avec « dancify », mais ils n’avaient pas répondu au moment de la publication.