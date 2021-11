Instagram travaille sur un modèle d’abonnement pour les créateurs

Nouvelles connexes

Instagram est l’une des applications les plus dynamiques d’aujourd’hui avec des nouvelles presque chaque semaine. Le prochain grand nouveau d’Instagram sera l’abonnement pour les créateurs de contenu.

Autrement dit, si vous êtes un créateur sur Instagram, vous aurez la possibilité que votre les abonnés s’abonnent à votre profil pour leur offrir un contenu spécial et bien plus encore.

Argent supplémentaire pour les créateurs (et Instagram)

Via XDA, nous savons qu’un nouvelle catégorie appelée « Instagram Abonnements » est apparu dans la section achats intégrés. Ces abonnements coûteraient à l’abonné de 0,99 $ à 4,99 $ aux États-Unis.

L’important, c’est qu’ils ont également fait leur apparition dans la version du magasin en Inde avec le coût mensuel. Ceci est différent, il est donc supposé que selon le créateur et son contenu, il pourrait être choisir différentes mensualités afin d’être les premiers avant l’actualité de nos créateurs préférés.

Comme c’est souvent le cas dans ces cas, les tests commenceraient pour un certain nombre d’utilisateurs qui pourraient tester ces abonnements pour plus tard passer à un déploiement régional. À terme, il s’ouvrirait à plus de pays pour une version finale qui permettrait aux créateurs de gagner plus d’argent grâce à ces abonnements.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons quelque chose de similaire sur Instagram, depuis l’été dernier, une fuite est apparue qui a montré les Fan Clubs, où les abonnés peuvent voir des histoires exclusives et porter des badges spéciaux.

La même chose s’est produite sur YouTube où les créateurs ont des abonnements pour leurs fans afin qu’ils puissent profiter d’un contenu spécial.

Ce n’était qu’une question de temps avant que le réseau social détenu par Meta, parie sur un modèle de abonnement pour les créateurs et ainsi ils peuvent en bénéficier financièrement.

