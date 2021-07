Instagram travaille sur un nouveau widget iOS pour permettre aux utilisateurs de basculer facilement entre les comptes

in

Instagram semble travailler sur une nouvelle fonctionnalité pour ses utilisateurs iOS. Cette fois, le réseau social souhaite implémenter un nouveau widget d’écran d’accueil pour permettre aux utilisateurs de basculer facilement entre les comptes s’ils ont deux profils ou plus connectés au même appareil.

La nouvelle fonctionnalité a été révélée pour la première fois par le développeur Alessandro Paluzzi, connu pour révéler des fonctionnalités cachées dans les applications appartenant à Facebook.

Comme l’a montré Paluzzi, le nouveau widget n’est proposé qu’en taille moyenne et peut afficher jusqu’à quatre comptes Instagram différents. Bien que le développeur n’ait pas partagé plus de détails, les utilisateurs pourront probablement accéder à l’un des comptes en appuyant simplement dessus dans le widget.

Bien sûr, comme cela est encore en cours de développement, la version finale du widget pourrait être disponible dans plus de tailles et avec d’autres options de mise en page. Il est également possible qu’Instagram supprime le nouveau widget avant même de le rendre public, bien que, à ce stade, cela semble peu probable.

À l’heure actuelle, les utilisateurs qui ont au moins deux comptes Instagram connectés au même appareil doivent d’abord ouvrir l’application Instagram, puis appuyer et maintenir l’icône de profil pour afficher le menu du compte. En appuyant deux fois sur l’icône de profil, vous pouvez également basculer facilement entre les comptes.

Le mois dernier, Paluzzi a révélé qu’Instagram travaillait également sur une nouvelle fonctionnalité appelée “Histoires exclusives”, qui fonctionnera de la même manière que Close Friends mais est disponible pour les créateurs qui souhaitent vendre du contenu exclusif. C’est probablement une réponse à l’énorme succès de la plate-forme OnlyFans et du Super Follow de Twitter, qui arrivera plus tard cette année avec la même approche. Instagram a confirmé plus tard qu’il travaillait effectivement sur cette nouvelle fonctionnalité.

