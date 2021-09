Instagram travaille sur une nouvelle fonctionnalité appelée « Favoris ». Celui-ci est en cours de développement pour fonctionner de la même manière qu’une fonctionnalité déjà disponible sur Facebook qui classe les personnes que vous souhaitez voir les publications en premier sur votre chronologie.

Selon l’ingénieur inverse Alessandro Paluzzi, les messages de vos favoris sont affichés plus haut dans le fil. Pour l’instant, cette fonctionnalité « Favoris » apparaîtra dans les paramètres de l’utilisateur avec un onglet du même nom. Ensuite, les utilisateurs peuvent choisir le nombre d’abonnés qu’ils souhaitent ajouter à cette section.

Si cela fonctionne de la même manière que Facebook, les gens pourront désigner jusqu’à 30 amis dans la section « Favoris ».

Bien qu’Instagram n’ait pas encore ajouté cette fonctionnalité, il existe d’autres ajustements dont les utilisateurs peuvent profiter pour voir d’abord leurs abonnés préférés. Par exemple, activer les notifications pour certaines personnes est un excellent moyen de mieux classer un ami.

L’autre option, plus évidente, est d’interagir avec cette personne : liker et commenter ses publications, lui parler via des messages directs, etc.

Récemment, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a expliqué le fonctionnement de l’algorithme d’Instagram. Il dit que l’application se concentre sur les publications des personnes que vous suivez. Avec les informations sur ce qui a été publié, les personnes qui ont publié ces messages et les préférences de l’utilisateur, l’application trouve des « signaux ». Voici les signaux qu’Instagram utilise par ordre d’importance :

Informations sur le poste. Ce sont des signaux à la fois sur la popularité d’un message – pensez combien de personnes l’ont aimé – et des informations plus banales sur le contenu lui-même, comme quand il a été publié, combien de temps il s’agit d’une vidéo et quel emplacement, le cas échéant, y était attaché.

Informations sur la personne qui a posté. Cela nous aide à avoir une idée de l’intérêt que la personne peut avoir pour vous et inclut des signaux comme le nombre de fois où les gens ont interagi avec cette personne au cours des dernières semaines.

Votre activité. Cela nous aide à comprendre ce qui pourrait vous intéresser et inclut des signaux tels que le nombre de publications que vous avez aimées.

Votre historique d’interaction avec quelqu’un. Cela nous donne une idée de votre intérêt général à voir les publications d’une personne en particulier. Un exemple est de savoir si vous commentez ou non les publications des autres.

Non seulement cela, mais Instagram travaille également sur une approche similaire à la fonctionnalité Super Follows de Twitter avec des histoires exclusives, comme vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

