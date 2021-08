Instagram travaille sur une nouvelle recherche avec des suggestions de photos et de vidéos

in

Instagram a annoncé mercredi un nouveau système de recherche pour son application mobile qui affichera des suggestions de photos et de vidéos au lieu de simplement comptes d’utilisateurs, hashtags et lieux. La fonctionnalité, qui est toujours en cours de mise en œuvre, facilitera la découverte de nouveaux articles sur ce que l’utilisateur recherche – et ressemble beaucoup à ce que TikTok propose déjà.

Les modifications à venir du système de recherche d’Instagram ont été partagées sur le blog officiel de l’entreprise (via The Verge), dans lequel il décrit le fonctionnement actuel de la recherche et la manière dont Instagram souhaite l’améliorer. Actuellement, si vous recherchez quelque chose sur Instagram, vous ne verrez qu’une liste avec des profils ou des hashtags associés, mais aucun contenu photo ou vidéo n’est affiché.

Ce que veut Instagram, c’est montrer des photos et des vidéos sur ce que vous recherchez, ce qui devrait permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux contenus qui pourraient les intéresser. Une capture d’écran montrant comment la nouvelle recherche d’Instagram fonctionnera a également été partagée par la société, comme vous pouvez le voir dans l’image en vedette de cet article.

Nous améliorons également les résultats de recherche pour l’exploration. Par exemple, votre recherche de « espace » vous montrera également des photos et des vidéos liées à l’espace. Ceci est particulièrement utile lorsque vous n’avez pas de nom d’utilisateur ou de hashtag exact en tête lors de la recherche d’un certain sujet.

Si cela vous semble familier, c’est parce que c’est exactement ainsi que fonctionne la recherche TikTok. Là, vous n’avez pas à rechercher un utilisateur spécifique. Les utilisateurs peuvent simplement rechercher un sujet qu’ils aiment, puis TikTok affichera des vidéos connexes. Bien sûr, comme TiKTok est devenu de plus en plus populaire, il n’est pas surprenant qu’Instagram ait voulu suivre le même chemin que son réseau social concurrent.

On ne sait pas quand la nouvelle recherche sera disponible pour les utilisateurs d’Instagram, mais la société suggère qu’elle sera d’abord disponible pour les résultats de recherche en anglais.

