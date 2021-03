Instagram travaille sur une version de l’application destinée aux enfants de moins de 13 ans

Pour la version pour enfants, Facebook et Instagram devraient supprimer les publicités de la plate-forme.

Instagram pour les enfants: Le géant des médias sociaux Facebook travaille sur une version de la plateforme de partage de photos Instagram pour les enfants de moins de 13 ans. Le développement a été confirmé par le responsable d’Instagram Adam Mosseri, qui a déclaré que la plateforme était consciente du fait que de nombreux enfants voulaient utiliser l’application. Cependant, Mosseri a également affirmé qu’un plan détaillé n’avait pas encore été formulé. Instagram présente à des enfants de moins de 13 ans de ne pas rejoindre la plateforme.

Dans un tweet, Mosseri a déclaré que l’entreprise savait que les enfants demandaient de plus en plus à leurs parents s’ils pouvaient rejoindre des applications qui leur permettraient de se connecter avec leurs amis. En conséquence, la société envisage de proposer une version de l’application qui permettrait aux parents d’avoir plus de contrôle sur ce que leurs enfants font sur la plate-forme, un peu comme Facebook l’avait fait avec Messenger Kids.

Selon les rapports, Facebook a également déclaré qu’à l’heure actuelle, il y a un manque d’options que les parents peuvent offrir à leurs enfants lorsqu’ils expriment leur souhait de se connecter avec leurs amis, c’est pourquoi ils envisagent de proposer des applications supplémentaires adaptées aux enfants. cela serait géré par les parents.

Des rapports ont indiqué que le projet serait supervisé par Mosseri et le vice-président Pavni Diwanji, qui a également supervisé le projet YouTube Kids chez Google.

Pour la version pour enfants, Facebook et Instagram devraient supprimer les publicités de la plate-forme, car la vente de produits ciblés aux enfants en ligne pose des problèmes de confidentialité ainsi que des problèmes juridiques pour l’entreprise. En conséquence, en 2017, Facebook avait lancé une plate-forme de chat Messenger pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, sans publicité. Cependant, le messager avait été critiqué par des militants qui ont déclaré que cela pourrait être nocif pour les enfants, exhortant Facebook à l’abandonner, ce à quoi le géant n’a pas prêté attention. Plus tard, en 2019, un bogue dans l’application a permis à des milliers d’enfants de rejoindre des groupes avec des inconnus, les laissant dans des utilisateurs non autorisés, et ces discussions non autorisées ont ensuite été fermées par Facebook.

Il est possible que la version pour enfants d’Instagram doive également faire face à un type de critique similaire, même si les enfants cherchent à interagir davantage avec leurs amis après avoir été coincés à la maison pendant une bonne partie de l’année.