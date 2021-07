Instagram travaillerait sur des histoires exclusives et protégé contre les captures d’écran | La technologie

in

Les histoires exclusives semblent être le nouveau contenu qu’Instagram inclura pour que les utilisateurs monétisent leurs comptes au sein du réseau social.

La monétisation des réseaux sociaux semble être une des étapes à suivre par de nombreuses entreprises. Il y a quelques semaines, Twitter a annoncé son modèle basé sur le « Super Follow », un mode de paiement qui vise à permettre aux utilisateurs de soutenir leurs créateurs de contenu préférés.

Et, est-ce que le ‘Super Follow’ fonctionne comme un abonnement payant. Les utilisateurs sont abonnés à leurs créateurs de contenu et après avoir payé, ils peuvent accéder à un contenu exclusif explicitement créé pour eux. Ces contenus peuvent être de toute nature, des vidéos, des photographies ou encore de simples tweets.

Maintenant, des rumeurs suggèrent qu’Instagram testerait un système similaire. Ce système serait basé principalement sur les histoires. Oui, le contenu serait à l’intérieur de ce que sont des vidéos ou des photos d’une durée de 24 heures. Les histoires auraient une composante d’exclusivité encore plus grande, maintenant elles seraient protégées par une passerelle de paiement.

Les créateurs de contenu pourront protéger leurs histoires de manière exclusive, obligeant les utilisateurs qui souhaitent les voir à s’abonner pour le faire. De plus, ces histoires exclusives auraient un autre facteur de protection encore plus grand. Eh bien, il ne serait pas possible de faire une capture d’écran de ces contenus.

Instagram aurait fait en sorte que ces histoires exclusives aient une barrière de sécurité plus élevée. Eh bien, cela n’aurait pas beaucoup de sens de proposer des histoires exclusives lorsque tout utilisateur qui paie peut en prendre une capture d’écran et la partager ensuite.

Pour différencier les histoires exclusives des histoires normales et des histoires des meilleurs amis, celles-ci auraient une icône violette. Cette icône indiquerait qu’il s’agit d’un contenu exclusif que le propriétaire de ce profil partage. Ces histoires exclusives peuvent également être enregistrées dans les faits saillants du profil, afin qu’elles ne se perdent pas..

Gardez à l’esprit que tout cela n’est encore que des rumeurs et qu’elles viennent de la main d’un leaker international. Instagram n’a fait aucun commentaire à ce sujet, même s’il est vrai que les captures sont assez explicites.

La proposition d’Instagram est intéressante, bien qu’elle soit similaire à celle de plateformes telles que Patreon et, désormais, Twitter. Il faudra attendre de voir si cela finit par se réaliser ou si cela reste dans le pipeline.