Instagram TV commence à dire au revoir à IGTV

Au revoir IGTV, bonjour Instagram TV

La vidéo est devenue le format vedette de pratiquement tous les réseaux sociaux. A tel point qu’elle a même fait pivoter vers elle d’autres focalisés sur la photographie. L’un des exemples les plus clairs dans tout cela est Instagram.

L’entreprise mise progressivement de plus en plus sur la vidéo comme format principal. Ainsi, aux vidéos d’une durée maximale de 60 secondes pouvant être téléchargées sur le flux principal, les histoires d’une durée maximale de 15 secondes ou les vidéos IGTV consolidaient ce qui serait plus tard reconnu par son responsable maximum : Instagram n’est plus un réseau photographique, mais un réseau vidéo.

Eh bien, avec l’arrivée de TIkTok et son immense succès, cet engagement envers la vidéo s’est encore accéléré. Ainsi, après un lancement qui n’a sûrement jamais eu le succès espéré au sein de l’entreprise elle-même, IGTV s’appelle désormais Instagram TV. Bien sûr, un changement de nom n’est pas la seule nouveauté.

Instagram TV (anciennement IGTV) sera l’application que la société maintiendra pour tous les utilisateurs qui souhaitent consommer du contenu vidéo. Au moins jusqu’à ce qu’ils décident de les charger définitivement. Et oui, c’est là que les vidéos les plus longues continueront d’être hébergées, bien que plus exclusivement.

Avec le changement de nom vient également une autre nouveauté importante qui est la possibilité de voir dans le principales vidéos de flux Instagram jusqu’à 60 minutes durée. Ainsi, les limites qui existaient jusqu’à présent sont éliminées et à partir de l’application principale de la plate-forme, vous pourrez voir tout le contenu que les utilisateurs publient sur le réseau. Des photos aux histoires, en passant par les bobines et maintenant ces vidéos plus longues qui prolongent la limite existante d’une minute.

Ainsi, comme pour la taille exacte des photos et des vidéos selon le réseau social, il faudra désormais aussi recomposer le schéma de ce qui peut être publié dans chacune d’elles.

Instagram a besoin d’un programme de monétisation

Avec ces changements, Instagram commence à concurrencer sérieusement non seulement TikTok, il entre déjà dans le domaine de YouTube. C’est bon pour tout le monde, car cela oblige ces plateformes à mettre les batteries pour maintenir l’intérêt des utilisateurs qui créent actuellement du contenu sur elles.

Bien sûr, vu comme ça, la prochaine étape qu’Instagram devrait franchir est créer un programme partenaire comme YouTube afin que les utilisateurs qui publient du contenu de plus longue durée voient un avantage financier. Car jusqu’à présent Instagram pouvait être monétisé, mais à travers des actions commerciales avec des marques et un type de contenu très différent de ce qui pouvait être consommé sur YouTube.

Si Instagram souhaite que les utilisateurs publient leurs vidéos plus élaborées et plus durables sur sa plateforme au lieu de YouTube, ils doivent leur offrir un avantage clair et ce n’est autre que la monétisation. Nous verrons donc comment la publication et le visionnage de vidéos de plus longue durée sont reçus au sein du réseau.