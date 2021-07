Instagram va au-delà des « photos carrées » – mais qu’est-ce que cela signifie ?

Instagram de Facebook se prépare à aller au-delà des “photos carrées”, selon Adam Mosseri, responsable de la plate-forme, avec un certain nombre d’innovations axées sur la vidéo en préparation.

Le responsable d’Instagram, 38 ans, Mosseri a fait la lumière sur les plans d’expansion de l’application de médias sociaux dans une vidéo récente – l’un des nombreux clips qui arriveront alors que le service de 11 ans développera et testera de nouvelles fonctionnalités, a-t-il précisé. Soit dit en passant, plusieurs des réponses au message ont été écrites par des fans qui souhaitent que leurs comptes Instagram verrouillés soient rétablis, au lieu de se renseigner sur les mises à jour centrées sur la vidéo.

« La vidéo entraîne actuellement une énorme croissance en ligne pour toutes les principales plateformes », a déclaré le natif d’Israël Mosseri dans la brève vidéo, « et c’est une question sur laquelle je pense que nous devons nous pencher davantage.

“Je veux commencer par dire que nous ne sommes plus une application de partage de photos ou une application de partage de photos carrée”, a-t-il poursuivi. “La principale raison pour laquelle les gens disent qu’ils utilisent Instagram, dans la recherche, est de se divertir. Les gens se tournent donc vers nous pour cela.

« La semaine dernière, entre toutes nos mains internes, nous avons partagé, ou j’ai partagé, beaucoup de choses sur ce que nous essayons de faire pour nous appuyer sur cette tendance – dans le divertissement et dans la vidéo. Car soyons honnêtes : il y a une concurrence vraiment sérieuse en ce moment. TikTok est énorme, YouTube est encore plus gros et il y a aussi beaucoup d’autres parvenus.

« Les gens se tournent vers Instagram pour se divertir, la concurrence est rude et il y a plus à faire – alors nous devons accepter cela. Et cela signifie changement.

Ces changements sur Instagram, a poursuivi le vétéran de Facebook depuis 13 ans, couvriront tout, des recommandations vidéo (vraisemblablement comme celles sur YouTube, TikTok et autres) à une incorporation plus large de séquences « mobile first ». Il convient de noter que les « histoires exclusives », auxquelles les abonnés doivent payer pour accéder, seraient également à l’horizon pour Instagram.

«Ce que vous allez voir au cours des deux prochains mois, c’est vraiment que nous commençons à expérimenter davantage dans l’espace de ce que nous appelons des recommandations. Vous montrer des choses dans Feed que vous ne suivez peut-être pas encore ; nous venons de commencer à tester une première version de cela la semaine dernière. Cette semaine, il y a une nouvelle version qui sort avec des sujets, où vous pouvez dire quels sujets vous voulez voir plus ou moins.

« Mais nous allons également expérimenter comment adopter la vidéo plus largement. Vidéo plein écran, immersive, divertissante et axée sur le mobile. Et donc vous nous verrez faire un certain nombre de choses – ou expérimenter un certain nombre de choses dans cet espace – au cours des prochains mois.

“Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons faire du jour au lendemain, alors vous nous verrez répéter et essayer d’être très public sur ce que nous faisons et pourquoi, avec des vidéos comme celle-ci”, a conclu Mosseri, dont le frère Emile a composé le musique pour le prochain film When You Finish Saving the World, qui est basé sur le programme Audible Original du même nom.

Compte tenu du rôle clé que le controversé TikTok a joué pour aider certaines chansons et artistes à trouver un succès commercial (ou un regain de popularité), il sera intéressant de suivre l’impact à long terme du pivot d’Instagram vers la vidéo, pour les musiciens. YouTube – qui a déclaré le mois dernier avoir versé environ 4 milliards de dollars à l’industrie de la musique au cours de l’année écoulée – continue d’étendre son concurrent TikTok, Shorts, tandis que TikTok lui-même s’est associé fin mai à SiriusXM sur plusieurs initiatives audio.