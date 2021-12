Instagram va introduire des fonctionnalités de contrôle parental l’année prochaine

Instagram déploiera de nouvelles fonctionnalités de contrôle parental sur sa plate-forme en mars, a annoncé le chef du service, Adam Mosseri, dans un article de blog. Ils permettront aux parents et aux tuteurs de voir combien de temps leurs adolescents passent sur Instagram, de fixer des limites de temps et d’être avertis si leur enfant signale quelqu’un. Les commandes ont été annoncées comme un ensemble de nouvelles fonctionnalités conçues pour rendre la plate-forme plus sûre, en particulier pour ses utilisateurs adolescents.

Bien que le message de Mosseri indique que ces dispositifs de sécurité sont en préparation depuis « depuis longtemps », leur annonce intervient à la suite d’une série de révélations préjudiciables sur le réseau social appartenant à Meta. Plus particulièrement, des documents internes divulgués par la dénonciatrice Frances Haugen ont montré qu’Instagram était conscient que son service pouvait aggraver les problèmes d’image corporelle pour ses utilisatrices adolescentes. Cette semaine, Mosseri doit témoigner devant une commission sénatoriale, où il sera vraisemblablement interrogé sur l’impact d’Instagram sur ses jeunes utilisateurs.

Parallèlement aux nouveaux contrôles parentaux, Instagram dit qu’il développe un centre éducatif pour les parents et les tuteurs afin de leur offrir des conseils et des tutoriels sur l’utilisation des médias sociaux par les enfants.

Nudges, paramètres de recommandation plus stricts et autorisations de marquage

Dans un avenir plus immédiat, Instagram annonce le déploiement de la fonctionnalité « Faites une pause » qu’elle a commencé à tester le mois dernier. Cette fonctionnalité d’activation invite les utilisateurs à quitter l’application une fois qu’ils ont fait défiler pendant un certain temps, par exemple 10, 20 ou 30 minutes. Les notifications inviteront les utilisateurs à activer la fonctionnalité, et Instagram indique que 90 % des utilisateurs des tests ont laissé les rappels activés une fois qu’ils ont été définis. La fonctionnalité est lancée aujourd’hui aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie, et sera disponible dans le monde au début de l’année prochaine.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités de sécurité, citons les modifications apportées à la façon dont Instagram gère les autorisations de marquage pour les utilisateurs adolescents, qui devraient être déployées pour tout le monde au début de l’année prochaine. Par défaut, Mosseri dit que le service n’autorisera plus les utilisateurs à taguer ou à mentionner les utilisateurs adolescents. Il y a aussi une nouvelle fonctionnalité de suppression en masse à venir en janvier, qui permettra aux utilisateurs de supprimer en masse leurs publications, leurs likes et leurs commentaires. Mosseri dit que cela est conçu pour aider les utilisateurs à « gérer leur empreinte numérique ».

Le message de Mosseri détaille également les caractéristiques de sécurité qui en sont à leurs premiers stades de développement. Cela confirme que le service continue d’explorer des plans pour « pousser » les gens des sujets sur lesquels ils s’attardent depuis trop longtemps. Lorsqu’il a annoncé cette fonctionnalité aux côtés de Take a Break en octobre, le vice-président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a déclaré qu’il s’appliquerait à « un contenu qui pourrait ne pas être propice à [a user’s] bien-être. » Instagram n’a pas fourni d’indication quant au lancement de la fonctionnalité. Le service explore également l’introduction d’un paramètre plus strict pour contrôler le contenu recommandé aux utilisateurs dans Explore, visant à limiter leur exposition à « un contenu ou des comptes potentiellement dangereux ou sensibles ».

Bien que la publication d’Instagram contienne un certain nombre de citations d’experts et de partenaires de recherche écrivant à l’appui des nouvelles fonctionnalités, Mosseri aura du pain sur la planche s’il veut convaincre des législateurs de plus en plus critiques aux États-Unis. « Meta tente de détourner l’attention de ses erreurs en déployant des guides parentaux, en utilisant des minuteries et des fonctionnalités de contrôle de contenu que les consommateurs auraient dû avoir depuis toujours », a déclaré la sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) au New York Times. « Mais mes collègues et moi voyons à travers ce qu’ils font. »