Instagram introduira de nouvelles mesures pour éloigner les adolescents des contenus préjudiciables et les encourager à « faire une pause » depuis la plate-forme, a déclaré dimanche le vice-président des affaires mondiales de Facebook, Nick Clegg. Clegg a fait ces remarques dans l’émission State of the Union de CNN moins d’une semaine après que la dénonciatrice Frances Haugen a témoigné devant le Congrès au sujet de recherches internes montrant qu’Instagram peut avoir un effet négatif sur la santé mentale des jeunes.

« Nous allons introduire quelque chose qui, je pense, fera une différence considérable, c’est là que nos systèmes voient qu’un adolescent regarde le même contenu encore et encore, et c’est un contenu qui peut ne pas être propice à leur bien-être, nous les pousserons à regarder d’autres contenus », a déclaré Clegg. Il a ajouté qu’en plus de suspendre les plans d’une plate-forme Instagram Kids et de donner aux parents des contrôles facultatifs pour superviser les adolescents, la société prévoyait d’introduire une fonctionnalité « appelée » faites une pause « , où nous inciterons les adolescents à simplement faire une pause. en utilisant Instagram.

Clegg n’a pas fourni de chronologie pour l’une ou l’autre fonctionnalité. En réponse à un e-mail de The Verge demandant plus de détails, un porte-parole de Facebook a déclaré que les fonctionnalités « ne sont pas encore testées mais le seront bientôt ». Le porte-parole a souligné un article de blog du 27 septembre du directeur d’Instagram, Adam Mosseri, qui mentionnait que la société « explorait » les fonctionnalités :

Nous avons annoncé la semaine dernière que nous explorions deux nouvelles idées : encourager les gens à examiner d’autres sujets s’ils s’attardent sur du contenu qui pourrait contribuer à une comparaison sociale négative, et une fonctionnalité provisoirement appelée « Faites une pause », où les gens pourraient mettre leur compte en pause et prenez un moment pour déterminer si le temps qu’ils passent est significatif.

L’animatrice de CNN, Dana Bash, a demandé à Clegg si l’algorithme de Facebook avait amplifié ou diffusé des voix pro-insurrectionnelles avant une émeute au Capitole des États-Unis le 6 janvier. Clegg a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre par oui ou par non à la question. Haugen irait rencontrer le comité enquêtant sur l’attaque du 6 janvier.

Clegg a déclaré que les algorithmes de Facebook « devraient être tenus responsables, si nécessaire, par la réglementation afin que les gens puissent faire correspondre ce que nos systèmes disent qu’ils sont censés faire à partir de ce qui se passe réellement ».

Facebook a fait l’objet de vives critiques au cours des dernières semaines, à la suite de reportages du Wall Street Journal basés sur des documents internes fournis par Haugen. Ancien chef de produit chez Facebook, Haugen a témoigné devant le Congrès mardi lors d’une audience axée sur les recherches internes de l’entreprise qui ont montré qu’Instagram peut être toxique, en particulier pour les adolescentes. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a contesté le compte de Haugen, affirmant qu’il était illogique pour une entreprise qui s’appuie sur les annonceurs de diffuser du contenu qui met les gens en colère pour réaliser des bénéfices.