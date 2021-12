Instagram va lancer les premiers contrôles parentaux suite à une polémique

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a annoncé plus de détails sur les efforts de Meta pour protéger les adolescents et soutenir les parents en ligne. Cela vient après la controverse « Instagram pour les enfants » et par le fait que le Congrès américain va l’entendre à ce sujet cette semaine.

Dans cet article de blog, Mosseri a déclaré qu’il aimerait « clarifier une partie du travail que nous faisons depuis longtemps, et également présenter quelques nouvelles choses que nous avons développées pour améliorer de manière significative l’expérience sur Instagram pour les adolescents, les parents et les tuteurs.

Selon le responsable d’Instagram, à partir de mars, les parents et tuteurs pourront voir combien de temps leurs adolescents passent sur l’application et fixer des limites. Instagram offrira également aux adolescents une nouvelle option pour informer leurs parents s’ils signalent quelqu’un.

Une autre fonctionnalité en cours de développement est un nouveau centre éducatif pour les parents et les tuteurs « qui comprendra des ressources supplémentaires, comme des didacticiels sur les produits et des conseils d’experts, pour les aider à discuter de l’utilisation des médias sociaux avec leurs adolescents ».

Bien que ces fonctionnalités soient encore disponibles dans quelques mois, Instagram lance aujourd’hui « Faites une pause ». Avec cela, les utilisateurs adolescents seront invités à faire une pause sur Instagram s’ils défilent pendant un certain temps sur la plate-forme. L’application suggérera également qu’ils définissent des rappels pour prendre plus de pauses à l’avenir.

Pour nous assurer que les adolescents connaissent cette fonctionnalité, nous leur montrerons des notifications leur suggérant d’activer ces rappels. Nous sommes encouragés de voir que les adolescents utilisent Take A Break. Les premiers résultats des tests montrent qu’une fois que les adolescents ont défini les rappels, plus de 90 % d’entre eux les maintiennent. Nous lançons cette fonctionnalité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande aujourd’hui, et nous la proposerons à tout le monde au début de l’année prochaine.

Désormais, Instagram testera également une nouvelle expérience pour que les gens voient et gèrent leur activité sur l’application à partir de janvier.

Nous savons qu’à mesure que les adolescents grandissent, ils veulent plus de contrôle sur la façon dont ils s’affichent à la fois en ligne et hors ligne. Ainsi, pour la première fois, ils pourront supprimer en bloc le contenu qu’ils ont publié comme des photos et des vidéos, ainsi que leurs précédents likes et commentaires. Bien qu’il soit accessible à tous, je pense que cet outil est particulièrement important pour les adolescents afin de mieux comprendre quelles informations ils ont partagées sur Instagram, ce qui est visible pour les autres et d’avoir un moyen plus simple de gérer leur empreinte numérique.

Comprendre la controverse sur Instagram pour les enfants

Bien que ce soit un bon signe qu’Instagram offre tant d’options pour les parents, les tuteurs et les adolescents, l’application a dû être poussée pour les présenter, car les spécialistes et la société en général n’étaient pas satisfaits du projet de l’entreprise de cibler les jeunes adolescents avec une nouvelle application. .

Tout a commencé en mars après que Buzzfeed a rapporté que Facebook – maintenant Meta – travaillait sur une nouvelle version du réseau social photo populaire destiné aux enfants de moins de 13 ans. Après cela, certaines organisations ont critiqué l’entreprise pour avoir tenté de créer un Instagram. pour les enfants.

Puis, en septembre, Facebook a décidé de suspendre son projet Instagram pour les enfants et de créer de nouveaux outils de supervision parentale. Plus tard, en novembre, le patron d’Instagram, Adam Mosseri, avait accepté de témoigner devant le Congrès après cette polémique.

Il sera entendu par le sénateur Richard Blumenthal au sous-comité de la protection des consommateurs de la commission du commerce du Sénat cette semaine. Blumenthal a dit :

« Il est le meilleur d’Instagram, et toute la nation se demande pourquoi Instagram et d’autres plateformes technologiques ont créé tant de dangers et de dommages en amenant du contenu toxique aux enfants avec ces algorithmes extrêmement puissants », a déclaré M. Blumenthal, qui préside le sous-comité. . « L’audience sera d’une importance cruciale pour nous guider dans l’élaboration de lois qui peuvent avoir un impact sur la sécurité des plates-formes. »

Que pensez-vous de ces changements qu’Instagram met en œuvre ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

