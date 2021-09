Instagram va maintenant vous dire où aller pour vous positionner avec vos photos

Instagram active les lieux populaires

Chacun des réseaux sociaux qui existent aujourd’hui est en constante évolution, améliorant des aspects tels que l’interface utilisateur de leurs applications ou ajoutant de nouvelles fonctions qui rendent leur utilisation plus attrayante. Instagram ne fait pas exception. De plus, on pourrait dire que c’est l’un des plus actifs et il n’est donc pas surprenant qu’après plusieurs nouvelles, ils aillent maintenant en activer une autre.

Les Lieux populaires C’est le dernier sur Instagram (pour l’instant) et si vous avez utilisé des services comme Google Maps, vous saurez rapidement de quoi il s’agit. Fondamentalement, c’est un recommandé avec les sites les plus visités par d’autres personnes. Comme, par exemple, cela pourrait être des restaurants, des cafés, des parcs, des monuments, … il y a des endroits nombreux et très variés qu’il peut montrer.

Ces lieux, bien sûr, ne sont pas recommandés au hasard, mais la plate-forme elle-même prend en compte deux aspects très importants pour bien faire les choses : l’emplacement et la popularité de l’utilisateur.

La localisation est très facile à obtenir, lorsque l’utilisateur a activé l’utilisation du GPS dans son terminal Instagram, il lit cette information et sait la localiser parfaitement sur la carte La popularité est basée sur d’autres critères et l’un d’eux est ce que les autres utilisateurs ont publié sur la plateforme

Avec cette nouvelle fonction, vous vous assurez que lorsque vous partez en voyage ou même lorsque vous vous promenez dans votre ville, vous pouvez l’utiliser pour prendre ces photos là où d’autres instagrameurs l’ont également prise. Oui, c’est un peu la répétition, mais on sait déjà que lorsqu’un lieu devient à la mode, tout le monde y veut des photos. Et sinon qu’ils racontent aux habitants de New York qui habitent les fameux escaliers que Joaquin Phoenix est descendu lorsqu’il jouait au Joker.

Bien sûr, puisque vous êtes dans des sites marquants, essayez d’attirer l’attention avec votre contenu et ces accessoires pour obtenir la plus haute qualité sur Instagram.

Comment utiliser les lieux populaires d’Instagram

La nouvelle fonctionnalité Lieux populaires est disponible pour les utilisateurs d’Instagram Android et iOS. Dans les deux systèmes d’exploitation le fonctionnement est le même et ce que vous devez faire pour savoir quels sont ces sites à ne pas manquer est le suivant :

Ouvrez l’application Isntagram Allez dans l’onglet Explorer, pour ce faire, appuyez sur l’icône de la loupe. Appuyez maintenant sur l’icône de la carte, située dans le coin supérieur droit. expliquez comment cela fonctionne. Lorsque vous démarrez, vous verrez qu’une carte apparaît dans le plus pur style Google Maps avec certains lieux déjà affichés. Dans le menu inférieur, vous verrez que vous pouvez cliquer sur différentes étiquettes pour sélectionner le type de site que vous recherchez ou qui vous intéresse (points d’intérêt touristique, restaurants, cafés , hôtels, …) Vous pouvez également saisir vos propres critères pour rechercher des lieux populaires

Cette recherche initiale ou plutôt les résultats qu’elle affiche par défaut correspondent à ceux qui sont proches de votre position actuelle. Mais, par exemple, si vous planifiez un prochain voyage, vous pouvez également rechercher les plus populaires de votre destination.

Pour modifier l’emplacement et donc les résultats de Popular Places, il suffit d’aller dans la barre de recherche et de toucher l’icône de localisation. Entrez ensuite le nom du lieu et vous pourrez voir la liste qui lui est recommandée.

Désormais, si vous êtes le genre d’utilisateur qui aime répéter les photos d’autres instagrameurs, vous aurez ici l’outil qu’il faut connaître.