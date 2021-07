Instagram veut défier TikTok et « embrasser la vidéo plus largement »

Instagram a une concurrence sérieuse sur les meilleurs téléphones Android à partir de plates-formes et de produits comme TikTok et YouTube Shorts, et il veut intensifier son jeu. Le responsable d’Instagram Adam Moserri a partagé ses plans pour continuer à faire évoluer la plate-forme, qui, selon lui, n’est “plus une application de partage de photos”.

Moserri a souligné quatre domaines sur lesquels se concentre la plate-forme ; créateurs, vidéo, shopping et messagerie. Cependant, il s’est principalement concentré sur la façon dont Instagram veut se développer en tant que plate-forme de partage de vidéos et de divertissement. “Les gens se tournent vers Instagram pour se divertir, la concurrence est rude et il y a plus à faire et nous devons l’accepter. Et cela signifie du changement.”

Il partage qu’au cours des deux prochains mois, Instagram expérimentera de nouvelles fonctionnalités telles que les recommandations, qui montreront aux utilisateurs le contenu qui pourrait les intéresser mais ne les suit pas. La société a déjà commencé à tester cela et les utilisateurs pourront ajuster les recommandations en sélectionnant divers sujets.

Instagram souhaite également « adopter la vidéo plus largement » et expérimenter davantage de « vidéos plein écran, divertissantes, immersives et axées sur le mobile » au cours des deux prochains mois. Bien que cela puisse ressembler à ce que l’application fait déjà avec des fonctionnalités telles que Stories et Reels, il semble que l’entreprise ait plus à offrir, mais les fonctionnalités peuvent s’itérer au fil du temps.

Alors que Moserri n’a pas beaucoup parlé du sujet des créateurs, il a été question d’Instagram de travailler sur une fonctionnalité similaire à Twitter Super Follows qui donne aux abonnés payants l’accès à un contenu exclusif. La fonctionnalité est surnommée “Histoires exclusives” et a été découverte par le leaker et développeur mobile Alessandro Paluzzi.

#Instagram continue de travailler sur des histoires exclusives pour les fan clubs 👀 ℹ️ Même les histoires exclusives peuvent être enregistrées dans un Highlight afin que les fans aient toujours quelque chose à voir lorsqu’ils se joignent. pic.twitter.com/HUBAUCS4fK – Alessandro Paluzzi (@alex193a) 28 juin 2021

Ce serait la dernière poussée pour permettre aux créateurs de monétiser leur présence sociale sur Instagram. Facebook a récemment introduit des publicités sur Reels pour aider les créateurs et les marques à monétiser leur contenu et à « atteindre plus de publics ».

Lorsqu’on lui a demandé, la société n’était pas prête à parler d'”histoires exclusives” mais a confirmé avec TechCrunch et Android Central que les images provenaient d’un prototype interne et n’étaient pas testées publiquement pour le moment.

