Instagram veut maintenant que vous «preniez une pause» du défilement; vérifier les détails

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, s’est adressé mercredi à l’application de microblogging Twitter et a déclaré qu’Instagram, une application de partage de photos populaire, teste la fonctionnalité tant attendue, « Faites une pause », pour faire savoir aux utilisateurs qu’ils ont passé beaucoup de temps à utiliser la plateforme. Dans la vidéo publiée par Mosseri, il a déclaré: « Il fait ce que vous pensez qu’il fait ». Il a en outre déclaré que la fonctionnalité vous encouragerait à faire une pause sur Instagram après avoir passé un certain temps sur l’application – 10, 20 ou 30 minutes.

La fonctionnalité est un effort plus large de leur part pour donner aux gens plus de contrôle sur leur utilisation et leur expérience d’instagram, a ajouté Mosseri. « En fin de compte, vous savez ce qui est le mieux pour vous en ce qui concerne la façon dont vous utilisez l’application. Nous voulons juste nous assurer que nous vous fournissons des outils pour façonner Instagram en ce qui vous convient », a déclaré le responsable d’Instagram.

Test de « Faites une pause » ????‍???? Nous avons commencé à tester une nouvelle fonctionnalité appelée « Faites une pause » cette semaine. Ce contrôle opt-in vous permet de recevoir des rappels de pause dans l’application après une durée de votre choix. Je suis ravi de creuser dans les résultats et, espérons-le, de lancer cela en décembre. ???? pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH — Adam Mosséri ???? (@mosseri) 10 novembre 2021

Ce test intervient au milieu d’un examen minutieux d’Instagram et de sa société mère Meta (anciennement Facebook) après que la dénonciatrice Frances Haugen a témoigné devant le Congrès au sujet des recherches internes de l’entreprise qui ont révélé que l’utilisation d’Instagram peut avoir un impact négatif sur la santé mentale / le bien-être. des jeunes.

Les chercheurs de l’entreprise ont été informés par les adolescents qu’ils se sentaient accros à Instagram et n’avaient aucun contrôle sur eux-mêmes pour réduire l’utilisation de l’application. Ils peuvent cependant préférer consulter l’application moins souvent.

