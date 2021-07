Instagram veut que ses utilisateurs évitent les contenus sensibles avec ses nouveaux contrôles | La technologie

in

Les derniers sur Instagram sont des contrôles avec lesquels les utilisateurs peuvent décider s’ils veulent voir du contenu sensible ou non. Bien entendu, il n’est pas précisé ce que l’application considère comme un contenu sensible.

Le réseau social de photos au format carré a atteint une popularité inimaginable, presque tout le monde est enregistré sur ce réseau social et même les entreprises, les présidents et les organismes gouvernementaux ont un profil officiel avec lequel partager du contenu.

Et, est-ce que, Instagram est tout au sujet du partage de contenu. Ce contenu peut être original, copié, artistique, explicatif ou même n’appartenir à aucune catégorie. La vérité est que c’est le contenu qui fait l’application et non l’inverse.

Mais, Quelle est la relation entre les personnes et le contenu ? Compliqué. Oui, nous aimons tous voir des mèmes ou des images amusantes, mais cela peut déjà créer un débat. L’humour ne devient pas universel, ce qui pour certains sont des blagues pour d’autres non.

Ainsi, les utilisateurs peuvent considérer certains contenus comme offensants ou inappropriés pour eux. À ce jour, il n’y avait pas grand-chose à faire lorsque cela s’est produit, car Instagram n’avait pas de paramètres par défaut pour ce type de moments. Mais ce n’est plus le cas, il existe désormais des contrôles pour les contenus sensibles.

Ce que veut Instagram, c’est que les utilisateurs décident du contenu qu’ils veulent voir sur le réseau social. Cette mesure est intéressante, bien qu’elle puisse aussi être utilisée pour créer des profils étanches et catégorisés par thèmes.

Oui, éviter de regarder quelque chose qui ne nous plaît pas ou que nous considérons comme un contenu sensible est une relativement bonne chose. Le problème principal sera l’exécution de cela et la façon dont les utilisateurs adapteront le contenu sensible afin d’éviter de percevoir le monde d’une manière différente de ce que l’on pense..

Instagram a déjà activé ces contrôles dans l’application, la seule chose indispensable est d’avoir la dernière version du réseau social installée. Il est toujours conseillé de visiter le Play Store ou l’App Store pour vérifier qu’il n’y a pas de mise à jour en attente.