Instagram vous bloquera de son application si vous ne partagez pas votre anniversaire

Si vous souhaitez utiliser Instagram dans les années à venir, vous allez devoir révéler votre anniversaire. Lundi, Instagram a partagé un article de blog expliquant qu’afin de “créer des expériences plus sûres et plus privées pour les jeunes”, l’entreprise doit connaître l’âge de tous les utilisateurs de l’application. En tant que telle, l’application a commencé à demander aux utilisateurs de partager leurs anniversaires s’ils ne l’ont pas déjà fait.

Comme le note Pavni Diwanji, vice-président des produits pour la jeunesse chez Instagram, ces informations permettent d’importantes nouvelles fonctionnalités de sécurité. Par exemple, en mars, Instagram a interdit aux adultes d’envoyer des messages aux utilisateurs de moins de 18 ans qui ne les suivent pas. En juillet, Instagram a commencé à attribuer par défaut les nouveaux comptes aux utilisateurs de moins de 16 ans dans un cadre privé. De plus, la société a restreint les options de ciblage des annonceurs pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Rien de tout cela ne serait possible sans connaître les anniversaires.

Si vous vous êtes inscrit à Instagram au cours de la dernière année, l’application a déjà votre anniversaire. Instagram a commencé à demander aux utilisateurs leur anniversaire en 2019. Si vous associez le compte Instagram à votre compte Facebook, l’application ajoutera automatiquement l’anniversaire répertorié sur Facebook.

Instagram n’était pas aussi concerné par les utilisateurs qui avaient déjà créé des comptes, mais cela est en train de changer. Si vous n’avez pas indiqué votre date d’anniversaire, attendez-vous à recevoir une notification à ce sujet chaque fois que vous ouvrez l’application. Plus vous l’ignorez, plus il devient important, comme vous pouvez le voir dans l’image en haut de cette page. Finalement, vous devrez partager la date pour continuer à utiliser Instagram.

Ce n’est qu’une des façons dont Instagram essaiera de vous convaincre de partager votre anniversaire. À l’avenir, vous ne pourrez plus voir les publications avec des écrans d’avertissement tant que vous n’aurez pas partagé votre anniversaire. Instagram a ajouté ces écrans pour masquer le contenu sensible ou graphique, mais il suffisait d’appuyer pour avancer au-delà de l’écran. Désormais, ils seront bloqués pour les utilisateurs qui ne partagent pas leurs anniversaires.

Si vous envisagez de contourner cette exigence en donnant à Instagram un faux anniversaire, vous aurez peut-être besoin d’un nouveau plan. Instagram “utilisera l’intelligence artificielle pour estimer à quel point les personnes âgées sont basées sur des éléments tels que les publications “Joyeux anniversaire””. Si l’anniversaire que vous fournissez ne se synchronise pas avec l’intelligence artificielle d’Instagram, l’application vous demandera de vérifier votre âge. Instagram dit que ce travail est encore tôt, il ne semble donc pas qu’il sera prêt pour les heures de grande écoute trop tôt.

En attendant, si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de dire à Instagram votre anniversaire.