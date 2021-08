Instagram vous demandera quand est votre anniversaire, et vous ne pourrez pas refuser de répondre | La technologie

Le réseau social détenu par Facebook demandera plus de données personnelles et bloquera les comptes de ceux qui ne les leur donneront pas.

Combien d’informations voulez-vous donner à Instagram ? Si vous utilisez un pseudonyme, voulez-vous lui dire quand est votre anniversaire ? Il est clair que les réseaux sociaux sont gratuits car les informations qu’ils collectent à votre sujet sont très utiles pour vous montrer de la publicité, ils veulent donc en obtenir le plus possible. La dernière mesure Instagram en est un exemple.

Comme annoncé sur le blog officiel de Facebook, les utilisateurs d’Instagram seront invités à signaler quand leur date de naissance afin de contrôler l’accès au réseau social effectué par le plus jeune et offrir un contenu adapté à l’âge. Par exemple, ils déclarent qu’il s’agit d’un moyen de « restreindre les options de ciblage des annonceurs aux publics de moins de 18 ans ».

Par conséquent, ils avertissent l’utilisateur que “Nous vous montrerons une notification plusieurs fois et si vous ne nous avez pas fourni votre date de naissance à un certain moment, vous devrez le partager pour continuer à utiliser Instagram« Bref, le compte de toute personne ne donnant pas cette information sera bloqué.

A cette mesure, qui ne plaira sûrement pas à de nombreux utilisateurs du populaire réseau social, s’en ajoutera une autre : ils développent des fonctions à travers intelligence artificielle pour détecter si quelqu’un leur ment avec ces données, bien qu’ils n’aient pas précisé comment ils le feront exactement.

Quoi qu’il en soit, dans la publication, ils commentent que des informations telles que la date d’anniversaire ne peut pas être supprimée une fois qu’elle a été ajoutée et ils admettent que cela les aidera à “vous montrer des publicités plus pertinentes”, comme vous vous en doutez sur Instagram.

Ils assurent également que cette date “ne sera pas partagée avec d’autres personnes sur Instagram”, au moins elle restera privée pour vos contacts.

Bref, peut-être à cause de l’histoire de Facebook et de ses problèmes de confidentialité, une mesure annoncée dans un but raisonnable, comme protéger les plus jeunes sur le réseau social, est plus controversée. Mais bloquer les comptes des utilisateurs qui ne proposent pas ces informations est une politique très discutable cela peut motiver certains à choisir de quitter Instagram.