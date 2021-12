Instagram a lancé la nouvelle fonction « prendre une pause » (« faire une pause », en espagnol), dans le but d’éviter à ses utilisateurs, en particulier les adolescents, de passer trop de temps sur l’application ou de suivre des chemins qui peuvent être nocifs pour leur santé mental. Cet outil sera disponible aux États-Unis, en Australie, au Canada et au Royaume-Uni dans un premier temps, et peut être activé dans les paramètres.

