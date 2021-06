Instagram vous permet désormais de créer et de publier des publications sur Mac, mais l’iPad n’est pas pris en charge

in

Après avoir eu un aperçu de la fonctionnalité le mois dernier, Instagram a discrètement déployé la possibilité de créer et de publier des publications à partir de son site Web sur le bureau (mais pas sur iPad). La nouvelle fonctionnalité inclut la possibilité d’utiliser des filtres et d’éditer des photos et des vidéos.

Repérée par Matt Navarra, la nouvelle fonctionnalité est en ligne sur le site Web d’Instagram et nous voyons également la fonctionnalité disponible ici sur .. On ne sait pas dans quelle mesure la nouvelle fonctionnalité est largement disponible, mais elle est en cours de déploiement pour Mac et PC.

Si la fonctionnalité est disponible pour vous, vous verrez une nouvelle alerte contextuelle en haut de votre écran sur la page d’accueil Instagram après vous être connecté.

Cliquez sur l’icône + dans le coin supérieur droit pour commencer :

Presque hilarant, Instagram continue d’ignorer l’iPad. Nous avons essayé d’accéder à la nouvelle fonctionnalité de bureau sur iPad en demandant le site de bureau d’Instagram dans Safari et la possibilité de publier est indisponible pour l’instant.

Voici un aperçu plus détaillé de l’interface utilisateur du bureau :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :