Instagram vous permet désormais d’intégrer votre profil sur des sites Web tiers, de répondre aux commentaires avec Reels

Instagram surprend les utilisateurs avec de nouvelles fonctionnalités avant la nouvelle année. Le dernier ajout est une fonctionnalité d’intégration de profil où les utilisateurs obtiendront une version miniature de leur profil qu’ils peuvent intégrer sur des sites Web tiers ou créer un lien vers les profils d’autres utilisateurs tout comme ils intègrent un certain message, sans mentionner le nom d’utilisateur.

Les autres fonctionnalités de fin d’année qu’Instagram déploie sont le mode de lecture pour les histoires Instagram et les réponses visuelles de Reels. Dans cette fonction de lecture, les utilisateurs peuvent compiler jusqu’à 10 histoires à partager avec leurs abonnés pour montrer leur année dans un flashback. Les réponses visuelles Reels vous permettent de répondre aux commentaires avec une vidéo Reels d’une durée maximale de 60 secondes.

Fonctionnalité d’intégration de profil Instagram

La fonctionnalité d’intégration de profil Instagram a été annoncée par Adam Mosseri vendredi via une vidéo Twitter. Mosseri dans son tweet a mentionné que la société appartenant à Meta dans le but d’étendre sa fonction d’intégration de photos et de vidéos sur Instagram permettra désormais d’intégrer une version miniature de leur profil sur un site Web.

La dernière fonctionnalité qui donnera un aperçu d’un identifiant Instagram particulier sur un identifiant tiers est disponible aux États-Unis pour le moment. Grâce à cette fonctionnalité, les créateurs, marques, titulaires de comptes professionnels mettront en avant leur profil sur des sites tiers. L’entreprise n’a pas encore communiqué le calendrier de son déploiement mondial.

Réponses visuelles Instagram

Le chef d’entreprise a également parlé des deux autres fonctionnalités annoncées par la plate-forme de partage de photos plus tôt cette semaine, Instagram Playback et Reels Visual Replies. L’option Réponses visuelles est disponible lors de la publication d’une réponse à un commentaire. Vous pouvez le sélectionner pour créer une réponse vidéo et le commentaire apparaîtra sous forme d’autocollant.

Mosseri a recommandé aux créateurs de contenu d’utiliser la fonctionnalité pour interagir avec les abonnés et augmenter leur base d’abonnés.

