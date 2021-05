Instagram vous permettra d’ajouter le pronom avec lequel vous vous identifiez à votre profil

13/05/2021 à 16:44 CEST

Généralement, lorsque vous accédez au profil d’une autre personne sur un réseau social, vous pouvez trouver différents pronoms auxquels vous souhaitez vous référer. cette personne spécifique. Habituellement, les pronoms anglais «He / Him» sont utilisés pour les hommes, «She / Her» pour les femmes et «They / Them» pour ceux qui ne se sentent pas identifiés aux deux genres normatifs. On a l’habitude de voir beaucoup sur les réseaux sociaux comme Twitter ou les applications de rencontres. Pour le moment, cette mesure sera disponible pour les pays anglophones, mais Instagram espère la lancer pour le reste du monde dans les jours ou semaines à venir.

Selon Mashable, Instagram a pris une série de mesures importantes pour éviter que la mesure ne soit utilisée pour l’intimidation. Pour le moment, vous pouvez choisir des pronoms suggérés, il y a jusqu’à 41 options différentes, et vous pouvez appuyer sur pour masquer les pronoms pour quiconque ne vous suit pas. Cette est de prévenir les agressions transphobes ou homophobes.

Dans un tweet, Instagram a expliqué qu’il continuerait à mettre à jour la liste des termes au fur et à mesure que de nouveaux trouver vos pronoms pour envoyer des suggestions via un formulaire. De plus, la mise à jour sera bien accueillie par les utilisateurs LGBTQ + et ceux qui les soutiennent.