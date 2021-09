Instagram vous permettra de voir les publications de vos comptes préférés en premier

in

Instagram, qui a récemment annoncé qu’il obligerait les utilisateurs à dire leur âge afin qu’ils puissent continuer à utiliser l’application, continue de travailler sur de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur. Le réseau social a désormais mis la main sur une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de voir les publications de vos comptes préférés en premier, et qui devrait arriver prochainement en Espagne.

Si Facebook compte des utilisateurs VIP, c’est désormais le célèbre réseau social de photographie qui parie sur une fonction similaire. Parfois, lorsque vous naviguez sur Instagram, vous recherchez la dernière publication d’une personne en particulier, comme celle d’un ami, et parfois il est nécessaire de faire défiler longuement vers le bas pour trouver cette photo.

Instagram semble être au courant de cette situation, il teste donc une nouvelle fonction appelée « Favoris » qui commande la chronologiecomme le souligne Alessandro Paluzzi, un développeur d’appareils mobiles qui a découvert cette nouvelle fonctionnalité Instagram et l’a ensuite partagée sur son compte Twitter personnel.

Une chronologie ordonnée

Pour le moment, Instagram n’a pas confirmé l’existence de cette nouvelle fonction, qui, tout indique, donnera la priorité aux publications des comptes marqués comme « favoris » dans la chronologie afin que être le premier que les utilisateurs voient dès qu’ils ouvrent l’application.

Comme vous pouvez le voir sur le post de Paluzzi, la nouvelle fonctionnalité Instagram permettra prioriser les comptes les plus importants ou les plus intéressants, comme celles d’amis ou de membres de la famille, afin que leurs publications soient “plus hautes” dans la chronologie.

En plus de donner la priorité aux publications des utilisateurs qui peuvent être plus intéressantes, avec cette nouvelle fonctionnalité, Instagram les empêche également d’être dilués parmi le reste des publications de la chronologie. L’un des avantages de cette fonctionnalité est que les notifications qui avertissent des nouveaux messages de ces comptes disparaîtront. De la même manière, l’application n’informera pas les utilisateurs qui ont été marqués comme « Favoris ».

Décider quoi regarder en premier

L’algorithme Instagram est conçu pour donner la priorité aux publications des utilisateurs avec lesquels il y a une plus grande interaction, entre autres détails. Avec l’arrivée des « Favoris », cela se termine et c’est l’utilisateur qui peut décider quels profils il veut voir avant les autres.

La nouvelle fonctionnalité peut sembler familière à certains, car le réseau social en a essayé un similaire en 2017 qui permettait de limiter l’audience exacte de chaque publication. C’est-à-dire, partagez une photo avec uniquement les comptes sélectionnés et non avec tous les abonnés, dans le plus pur style « Meilleurs amis ».

Suivez les sujets qui vous intéressent