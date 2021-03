Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger sont en panne dans le monde entier – .

Instagram et WhatsApp se sont soudainement arrêtés vendredi vers 13 h 30 HE. On ne sait pas exactement quelle est la cause du problème, mais la panne semble être mondiale, les utilisateurs des deux applications disant qu’ils ne peuvent pas se connecter ou envoyer des messages. Une visite sur Instagram.com entraîne une «erreur de serveur 5xx» au moment de la rédaction de cet article.

DownDetector montre un pic majeur se produisant à 13 h 23 HE, avec près de 100 000 rapports réalisés au cours des dernières minutes pour Instagram et près de 25 000 pour WhatsApp. Les deux plates-formes appartiennent et sont gérées par Facebook, et bien que le site de médias sociaux soit toujours en activité, Facebook Messenger est également en panne. Un rapide défilement des commentaires révèle que les utilisateurs des États-Unis, d’Inde, de Corée du Sud, d’Allemagne, du Brésil, de Hong Kong et d’autres ont des problèmes.

Facebook n’a pas encore offert d’explications sur la panne, mais nous mettrons à jour ce message lorsque nous en saurons plus.

MISE À JOUR 1 | 14 h 03 HE: Le compte Twitter officiel de Facebook Gaming a été le premier à commenter la panne:

Il existe actuellement un certain nombre de problèmes affectant les produits Facebook, y compris les flux de jeux. Plusieurs équipes y travaillent et nous vous tiendrons au courant dès que possible. – Jeux sur Facebook (@FacebookGaming) 19 mars 2021

Développement…

