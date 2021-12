Installation du système FGD en cours pour une capacité de près de 60 GW de NTPC

En outre, il a déclaré que les projets qui n’ont pas pu être attribués principalement en raison d’un coût plus élevé par rapport aux estimations de coûts ont fait l’objet d’un appel d’offres dans les lots suivants.



Le système de désulfuration des gaz de combustion (FGD) pour contrôler la pollution est installé pour la capacité thermique au charbon de 1340 MW de NTPC tandis que les travaux sont en cours dans 38 usines d’une capacité d’environ 60 GW, a informé le Parlement jeudi.

La capacité totale commandée par FGD de NTPC jusqu’à présent est de 1 340 MW, a déclaré le ministre de l’Énergie RK Singh dans une réponse écrite au Lok Sabha.

Il a déclaré que l’installation du système FGD est en cours dans 38 usines (127 unités) totalisant 60 GW de capacité générale d’énergie thermique de NTPC à travers le pays.

Les diverses agences qui mettent en place des systèmes FGD sont GE Power India, BHEL, ISGEC Heavy Engineering, Larsen & Toubro, Mitsubishi Hitachi Power Systems India, PES Engineers, TATA Projects, Engineering Projects India, KC Cotrell et Melco India.

Le ministre a déclaré à la Chambre que les contrats avaient été attribués par NTPC aux entrepreneurs qui se sont révélés être le plus bas soumissionnaire (L1) en termes de projet par le biais d’appels d’offres après un processus d’enchères inversé étendu et se situent dans la fourchette d’estimation des coûts de NTPC.

Le système d’appel d’offres par lot n’a eu aucun impact sur le processus d’évaluation des prix, car l’évaluation des offres de prix a été effectuée séparément pour chaque projet, a-t-il déclaré.

NTPC a adopté le système de lots pour minimiser le temps du processus d’appel d’offres en vue d’attribuer et de respecter les délais et, par conséquent, toutes les unités de NTPC ont été divisées en diverses catégories pour la mise en œuvre des systèmes FGD et les nouvelles unités ont été soumissionnées en premier, suivies par les anciennes unités, a-t-il déclaré. .

En outre, il a déclaré que les projets qui n’ont pas pu être attribués principalement en raison d’un coût plus élevé par rapport aux estimations de coûts ont fait l’objet d’un appel d’offres dans les lots suivants.

Le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEF&CC), dans une notification vidéo datée du 7 décembre 2015, a publié les normes d’émission de dioxyde de soufre (SO2) pour les centrales thermiques (TPP). Par conséquent, tous les PPT sont tenus de contrôler les niveaux d’émission de SO2 conformément aux normes prescrites.

Les centrales électriques NTPC étaient également couvertes par ladite notification, a-t-il déclaré.

