Installations de lavage automatique des voitures : comment Indian Railways nettoie les trains en utilisant moins d’eau, de temps et de main-d’œuvre

Installations de lavage automatique des voitures : Indian Railways prend des mesures écologiques pour réduire le temps, l’eau et la main-d’œuvre nécessaires pour terminer le processus de lavage des trains ! La zone Western Railway a déclaré qu’elle avait toujours encouragé les technologies plus vertes et respectueuses de l’environnement de diverses manières, que ce soit par le biais du projet Push and Pull d’Indian Railways ou par l’installation de panneaux solaires afin d’économiser l’énergie et de préserver l’environnement. Dans le prolongement de ces efforts respectueux de l’environnement, deux usines de lavage automatique des autocars (ACWP) ont été récemment commandées par le chemin de fer zonal de l’Ouest à Bandra Terminus Coaching Depot et Gandhidham Coaching Depot.

L’ACWP aide à réduire l’eau, le temps ainsi que la main-d’œuvre pour terminer efficacement le processus de lavage d’un train. Selon un communiqué publié par Western Railways, en raison de l’automatisation et de l’efficacité de ces usines, il est prévu que le déménagement entraînera des économies d’un montant estimé à Rs 50 lakhs par an en coûts de lavage externe pour les dépôts de coaching.

Selon Western Railways, les usines de lavage automatique des autocars de Gandhidham Coaching Depot et de Bandra Terminus Coaching Depot ont un suivi automatique du mouvement des trains ainsi qu’une vitesse de lavage de 5 à 8 km par heure. L’ACWP nécessite un maximum de 60 litres d’eau douce par autocar, soit 80 pour cent de moins par rapport au lavage manuel des autocars. La consommation d’eau douce de l’usine n’est que de 20 %, et 80 % de l’eau utilisée pour le lavage des trains est recyclée à chaque cycle de lavage, ont ajouté les chemins de fer zonaux.

Les installations de lavage automatique de voitures nouvellement mises en service sont extrêmement efficaces en termes d’utilisation de l’eau et du temps puisque le temps de cycle de bout en bout pour laver un train de 24 voitures n’est que de 10 minutes. L’usine de lavage automatique des voitures mise en service dans les dépôts de voitures est une option écologique et rentable et constitue également un grand pas vers l’automatisation de la maintenance des trains, a ajouté la Western Railway.

