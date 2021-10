Installations modernes et conviviales inaugurées à la gare de Surat d’Indian Railways

La gare de Surat a été dotée de diverses installations.

Nouvelles installations à la gare de Surat : la gare de Surat d’Indian Railways au Gujarat est dotée de plusieurs installations modernes et conviviales ! Le ministre d’État aux Chemins de fer Darshana Jardoch a récemment dévoilé la plaque et inauguré la locomotive patrimoniale et le point de selfie à la gare de Surat. Elle a ensuite inauguré la salle de contrôle du système de surveillance CCTV, la salle VIP et le système de guidage des autocars à la gare de Surat. Dans son allocution, la ministre a souligné que la gare de Surat est la deuxième gare la plus lucrative des passagers de la division de Mumbai. Elle a également mentionné que la gare occupe une position stratégique sur la ligne ferroviaire Mumbai-Delhi, fréquentée par les hommes d’affaires. Voici les installations inaugurées à la gare de Surat :

Piédestal de locomotive vintage et point de selfie dans la zone de circulation

Dans le but de revisiter le passé patrimonial des chemins de fer indiens dans la ville, une locomotive d’époque a été placée sur un piédestal dans la zone de circulation de la gare ainsi qu’un Selfie Point pour maintenir la nature dynamique de la ville de Surat.

Système de sécurité intégré (salle de contrôle CCTV et caméras de surveillance)

Afin d’améliorer la sécurité et la sûreté des passagers, des caméras de haute technologie ont été installées dans les locaux de la gare pour couvrir toutes les zones de la gare 24 heures sur 24. Les travaux ont été achevés pour un coût de Rs 1,2 crores. Au total, 86 caméras couvriront l’ensemble de la gare de Surat, 68 caméras ayant déjà été installées et fonctionnelles. Alors que le reste des caméras sera connecté très prochainement.

Fourniture d’un système avancé de guidage des autocars

Le système de guidage des entraîneurs a été inauguré avec tous les indicateurs d’entraîneur et le système d’annonce des plates-formes numéro 1, 2 et 3, dotés du dernier système d’alimentation, d’affichage et d’annonce automatique de la position des entraîneurs sur Internet. L’installation du système a été effectuée au coût de Rs 36 lakhs.

Salle VIP réaménagée et modernisée

L’ancienne salle VIP de la gare de Surat a été réaménagée et modernisée. La zone de la salle VIP a été augmentée avec une capacité de réunion avec plus de 25 personnes à tout moment.

